La Cartuja se prepara para un salto histórico del Betis con un nuevo récord a costa de Lorenzo Serra Ferrer

Pellegrini está cerca de igualar y borrar otro hito del poblense en la cita contra Osasuna tras el parón, pues si no pierde su Betis igualará la mejor racha como invicto en casa en el siglo XXI

Tras el interminable parón por los compromisos internacionales, el Betis retomará la competición liguero el domingo 11 de octubre, a partir de las 18:30 horas, con la oportunidad de hacer historia en La Cartuja.

En este sentido, los verdiblancos reciben en casa a Osasuna en la jornada 8 de la competición y dispone de la ocasión de igualar un récord en el presente siglo que data de hace más de 20 años.

No en vano, si no pierde contra los rojillos, en un partido en el que, por trayectoria y plantilla, parten como favorito los locales, el equipo de Pellegrini encadenará 15 partidos sin conocer la derrota como local, lo que solo ha conseguido como tope una vez más en el nuevo milenio.

Pellegrini puede dar igualar otra marca de Serra Ferrer

Para encontrar esta marca hay que remontarse a la campaña 04/05, a las órdenes de Serra Ferrer. Aquel curso fue histórico para los heliopolitanos al conquistar la Copa del Rey y clasificarse por primera vez en su historia para Champions al acabar LaLiga en el cuarto puesto.

Buena culpa de ello lo tuvo que se hizo fuerte en su campo como demuestra que enlazó 15 partidos sin perder, racha que se terminó a finales de abril con la derrota contra la Real Sociedad por 2-3.

De esta forma, los de Pellegrini no pierden en casa desde hace más de nueve meses, cuando cayó con el Barcelona el 25 de diciembre de 2025 por 3-5. Desde entonces encadena 14 partidos sin perder, con saldo de nueve victorias y cinco empates.

Nueve victorias y cinco empates desde diciembre de 2025

En este periodo, el Betis se impuso la campaña pasada a Getafe (4-0), Villarreal (2-0), Valencia (2-1), Oviedo (3-0), Elche (2-1) y Levante (2-1), y en la presente contra Real Sociedad (1-0), Real Madrid (1-0) y Getafe (1-0). Las Tablas las firmó con Rayo (1-1), Sevilla (2-2), Celta (1-1), Espanyol (0-0) y Real Madrid (1-1), todo en el ejercicio anterior, por lo que el presente curso cuenta sus partidos por triunfos.

En el caso de no caer contra Osasuna, se da la situación de que podrá establecer un nuevo récord en este siglo contra el mismo equipo que sufrió la última derrota, pues el próximo rival en visitar el recinto cartujano será el Fútbol Club Barcelona.

El récord total de invicto en casa, todavía lejos

Más allá del presente siglo, la marca global está más lejana, pues como recoge Mundo Betis, la establecida de enero de 1983 a septiembre de 1984 llegó a los 26 partidos sin perder, para lo que todavía quedarían 12 jornadas más como invicto en La Cartuja.

Sin duda, el nivel exhibido por los heliopolitanos en el arranque de esta temporada, más si cabe como locales, invitan a creer en el triunfo el domingo y dar caza al mejor registro de este siglo, y también que puede plantar cara a todopoderoso Barcelona, como ya hizo con el Real Madrid de las estrellas.