Buena noticia en Osasuna para visitar al Betis tras el parón: Ramis recupera a un baluarte

Inédito en el presente curso por una lesión muscular, el lateral Rosier se entrenó hoy con completa normalidad y está disponible para el partido contra los verdiblancos; Ramis sigue con tres bajas

Osasuna y Betis retomarán la competición liguera tras el parón el domingo 11 de octubre en el Estadio de La Cartuja en partido correspondiente a la jornada 8 del campeonato liguero.

Cita que afrontan en dinámicas muy diferentes en el campeonato liguero, tanto en cuanto los verdiblancos marchan terceros con cinco triunfos, un empate y una sola derrota, mientras que los navarros se presentan en el feudo bético inmersos en una racha muy negativa.

No en vano, los de Luis Miguel Ramis encadenan cuatro jornadas sin ganar, con tres derrotas y tablas justo antes del paréntesis internacional, lo que lo ha mandado a la decimotercera posición después de un buen inicio con un siete de nueve.

Osasuna contará por primera vez contra el Betis con Rosier

No obstante, los rojillos han recibido hoy una muy buena noticia de cara al encuentro contra los de Pellegrini, pues recuperan a una pieza importante con la que hasta no había podio contar el técnico osasunista.

De este modo, el lateral francés de Osasuna Valentín Rosier completó por primera vez toda la sesión con el grupo tras superar la lesión sufrida en pretemporada y todo apunta a que podrá ser incluido en la convocatoria con vistas al choque frente al Betis del 11 de octubre.

El futbolista galo, inédito en lo que va de curso, todavía tendrá por delante varias sesiones de trabajo antes del encuentro, pero su regreso al grupo trabajando con total normalidad abre la puerta a que pueda volver a tener minutos después de varias semanas apartado por sus molestias.

El canterano Arguibide ha sido sustituto con buen nivel

Esta lesión provocó que la dirección deportiva Osasuna se lanzara al mercado en busca de un recambio, pero finalmente no cerró a ningún lateral y el elegido para defender la posición ha sido el canterano Íñigo Arguibide, que ha cumplido con creces y se erige en el futbolista de la primera plantilla rojilla que acumula más minutos en el presente ejercicio.

Ahora está por ver si el regreso de Rosier y su presumible entrada en la lista supone un cambio en el carril derecho o, de inicio, prefiere mantener a Arguibide para después dar minutos de rodaje al francés. Lo cierto es que Ramis ya tiene alternativas.

Tres ausencias rojillas

Por otro lado, en el capítulo de malas noticias, Jorge Herrando y Raúl Moro continúan con sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Asier Bonel no se ha ejercitado con el resto después de sufrir una lesión muscular el pasado fin de semana.