Isco se rebela en la Champions y lanza un mensaje que va más allá del triunfo del Betis: "Me han dado por muerto y me niego"

El malagueño marcó de penalti el gol de la victoria ante el Oporto (3-2) y, tras el encuentro, reivindicó su ambición y sus ganas de seguir compitiendo al máximo nivel

El Real Betis volvió a vivir una noche grande en Europa. Veintiún años después de su última participación como local en la Champions League, el conjunto verdiblanco se impuso por 3-2 al Oporto en La Cartuja, en un partido de esos que dejan huella en la afición. Isco Alarcón fue uno de los nombres propios del encuentro, volviendo a demostrar su peso dentro del vestuario y sobre el césped y poniendo voz a lo que significaba la victoria tras el partido.

El capitán bético, autor del tanto definitivo desde el punto de penalti en el minuto 84, no escondió su satisfacción tras el encuentro. En declaraciones a Movistar, destacó el ambiente que se vivió en el estadio y el valor de una victoria que permite al Betis sumar su segundo triunfo en la competición. "Increíble", resumió Isco sobre una noche que, en sus palabras, la afición llevaba demasiado tiempo esperando.

"Veintiún años sin que esta afición viva una noche como esta", recordó el malagueño, que quiso poner en valor el apoyo de los seguidores verdiblancos. "Haberles dado un partido así" y que "han acompañado como siempre" fue motivo de satisfacción para el capitán, convencido de que la afición "se merecía una victoria". Un triunfo que, además, llegó después de un encuentro en el que el equipo tuvo que levantarse cuando el Oporto le dio la vuelta al marcador.

Isco no se conforma: "Me han dado por muerto y me niego"

Más allá de la alegría por el resultado, Isco dejó claro que el Betis no piensa quedarse aquí y quiere más. El equipo de Manuel Pellegrini llegó a ponerse por delante, sufrió la remontada portuguesa y acabó encontrando la forma de darle la vuelta al partido con los goles de Cucho Hernández y el propio Isco. Para el capitán, esa capacidad de reacción forma parte de la mentalidad que quiere mantener el vestuario.

"Seguimos con cosas que mejorar; no queremos conformarnos. Hoy en día no puedes dar por hecho nada. Nos pasó como con Osasuna. Cuando mejor estábamos, nos remontan, pero la mentalidad de este equipo es seguir creciendo. No venimos a pasearnos, sino a competir como animales. Somos un equipo bueno y con margen de mejora", señaló.

El mensaje también tuvo un componente personal. Isco, que ha tenido que superar momentos complicados en su carrera, reivindicó su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y disfrutar de noches como la vivida en La Cartuja. "Es una competición especial", dijo sobre la Champions, antes de reconocer que jugarla con el club que le ha devuelto la ilusión resulta "increíble".

El malagueño también quiso mirar hacia adelante y expresar su deseo de que la victoria no sea una excepción. "Ojalá queden muchas noches como esta", afirmó, convencido de que todavía tiene recorrido por delante: piensa "seguir mientras tenga energía", porque se considera "muy cabezón".

Y terminó con una declaración que resume su momento y su ambición: "Me han dado por muerto y me niego. Quiero seguir luchando".