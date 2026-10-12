Clement Turpin, árbitro para recibir a un Oporto casi imparable que ya levantó un título en La Cartuja

El experimentado colegiado francés de 44 años, que ya dirigió a los verdiblancos en la vuelta de los cuartos de la Conference 24/25 ante el Jagiellonia a domicilio, impartirá justicia contra el líder de la Primeira Liga, que comparecerá en una terreno de feliz recuerdo habiendo ganado nueve de sus diez partidos oficiales hasta la fecha

Clément Turpin, francés de 44 años e internacional desde 2010, ha sido designado por la UEFA para dirigir el encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League entre el Real Betis y el FC Oporto, fijado para las 21:00 horas del próximo miércoles 14 de octubre en el Estadio de La Cartuja, donde estará auxiliado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, completando un equipo arbitral netamente galo el cuarto, Jérémie Pignard, y los encargados del VAR: el titular, Willy Delajod (sobre el terreno de juego en el Real Betis 1-1 Copenhague de la Conference 24/25), y su ayudante, Mathieu Vernice.

Será la 45ª vez que el de Oullins administre justicia con selecciones o clubes españoles en liza, la quinta con un hispalense, pues lo hizo cuatro veces con duelos del Sevilla FC (derrota y eliminación en Londres ante el West Ham en la Europa League 21/22, empate en Champions ante el Manchester United y triunfos en esta misma competición o sus previas frente a Istambul Basaksehir y Leicester City) y una vez al propio Real Betis. Fue el 17 de abril de 2025 en la vuelta de cuartos de la Conference League ante el Jagiellonia Byalistok, con tablas (1-1) que aseguraron el pase a 'semis'.

Los 'Dragoes' vuelven al escenario de su penúltimo logro continental

El Oporto, que ha ganado nueve de diez partidos oficiales esta 26/27 (todos los de la Primeira Liga y la Taça de Portugal, salvo el duelo de UCL ante el Manchester City, que perdió) volverá este miércoles al Estadio de La Cartuja, donde logró en 2003 uno de los cuatro títulos continentales que atesora, al imponerse al Celtic de Glasgow en la final de la Copa de la UEFA (3-2). El palmarés europeo de los 'Dragoes' consta de dos entorchados de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1987 y 2004) y otros dos de la ahora Europa League (2003 y 2011), el primero de los cuales lo sumó en el mismo recinto en el que se enfrentará al conjunto bético.

De la mano de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, aquel equipo blaniazul encadenó un bienio espectacular, al alzarse de forma consecutiva con la UEFA en Sevilla y, un año después, con la Champions League, cuya final disputó en Gelsenkirchen (Alemania) contra el Mónaco (2-0). En la única final internacional hasta el momento el recinto colindante con Santiponce, el equipo portugués se adelantó en dos ocasiones por medio de Vanderlei Fernandes y Dmitriy Alenichev, en ambas empató para el Celtic Henrik Larsson, decidiendo el propio 'Derlei' en la prórroga.

Malos precedentes verdiblancos ante rivales lusos

El Real Betis sólo ha cosechado una victoria en sus cuatro partidos en casa frente a rivales portugueses, ante los que ha perdido dos veces y ha empatado una, recuerda Efe. La temporada pasada, en la vuelta de los cuartos de final de la UEL, el Sporting de Braga subvirtió el 1-1 de la ida al ganar por 2-4 en La Cartuja, donde los locales se adelantaron mediante Antony y Abde, pero remontaron la eliminatoria los goles de Pau Víctor, Carvalho, Horta y Gorby.

Un año antes, en la ida de los octavos Conference League, el Vitória de Guimaraes empató a dos en Sevilla (se clasificó el Real Betis gracias al 0-4 de la vuelta) un encuentro en el que Bakambu e Isco adelantaron a los locales en dos ocasiones y en ambas igualaron Joao Mendes y Nelson Oliveira para los visitantes.

El único triunfo verdiblanco contra un adversario portugués en el Benito Villamarín fue ante el propio Vitória en la fase de grupos de la Liga Europa 13/14, cuando un solitario gol de Vadillo decantó el marcador. En la vuelta de la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA 82/83, el Benfica certificó su pase en el feudo bético al imponerse por 1-2 en un partido en el que Poli Rincón adelantó a los andaluces y remontaron para los lisboetas Carlos Manuel y Nené.