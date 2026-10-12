Nada frena la alegría del Betis: la lesión de Antony se queda en un susto

El extremo brasileño, que ya venía arrastrando problemas de tobillo, se retiró del campo aquejado de un problema muscular y Pellegrini admitía su preocupación hasta conocer los resultados de las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes

El Real Betis va lanzado a por el FC Porto, desde este lunes sólo piensa en la segunda jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League y no hay nada que pueda enturbiar este estado de felicidad. Nada. Lo único que había hecho torcer el gesto a Manuel Pellegrini tras la goleada ante CA Osasuna era una lesión muscular de Antony dos Santos; pero, al final, ni siquiera eso ha sido un problema.

Todo ha quedado en un susto y el extremo brasileño, que ya venía arrastrando molestias físicas en estas últimas semanas, se apunta en principio para el choque de este miércoles en el que los verdiblancos buscarán extender hasta ocho la racha de victorias seguidas en el Estadio de La Cartuja y celebrar por todo lo alto el hecho de volver a acoger un partido de la máxima competición continental después de 21 años de espera.

Las pruebas médicas descartan lesión y Antony se entrena con el grupo

Durante el interminable parón liguero de tres semanas por los compromisos de las selecciones, Antony se perdió algún que otro entrenamiento para realizar un plan individualizado de gestión de cargas y en los días previos al choque contra Osasuna trascendió que estaba algo mermado por un dolor en el tobillo que había resultado ser más persistente de lo esperado inicialmente.

Por todo ello no sorprendió la suplencia y el hecho de que sólo saliese en los últimos 20 minutos. Tampoco generaron alarma los evidentes gestos de contrariedad del '7' al término del choque, hasta que Pellegrini fue preguntado por ello en sala de prensa y admitió albergar una cierta preocupación. Las cámaras captaron un breve diálogo entre el futbolista y el entrenador en plena celebración del Betis con su público.

"Bueno, sí, es verdad que alcancé a hablar con él en un corto espacio y me parece que sí, tuvo una pequeña molestia muscular. No tuvo nada que ver con el tobillo. Hoy día lo dejamos justamente en el banco para que tuviera unos días más para recuperarse del tobillo. Lo verá el cuerpo médico y veremos realmente de qué se trata", explicó el chileno en sala de prensa. Finalmente, Antony se ha despertado mucho mejor y los médicos han desactivado cualquier tipo de alarma, autorizándole para ejercitarse con el resto de sus compañeros en la mañana de este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Aitor Ruibal y Junior Firpo, únicas bajas confirmadas para el Betis - Oporto de Champions

Este martes, a partir de las 11:15 horas, el plantel completará la segunda y última sesión antes de recibir al Oporto. Después de la jornada de trabajo, Manuel Pellegrini comparecerá ante los medios -esta vez en compañía de Marc Bartra- y a buen seguro dará más detalles sobre el estado de Antony. Por cierto, se le resiste el gol. Hasta 10 jugadores del Betis han celebrado esta 26/27 y él aún no está en esa lista.

Cabe recordar que también sigue pendiente de la evolución de Aitor Ruibal, en la recta final de su recuperación tras ser operado del menisco a finales de abril, y Junior Firpo sufrió una lesión en el aductor jugando con la selección de la República Dominicana que le mantendrá parado hasta finales de octubre o principios de noviembre.