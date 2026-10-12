Ecuánime idilio del Betis con la portería: el equipo de LaLiga con más goleadores diferentes

El Betis es el cuarto con más goles a favor de LaLiga (14), tras FC Barcelona (34), Real Madrid (19) y Atlético de Madrid (18); pero es el conjunto que más anotadores diferentes tiene (10) y también es el que suma más futbolistas distintos con gol y/o asistencia (14)

En la abultada victoria del Real Betis ante CA Osasuna no jugaron ni un minuto jugadores como Marc Bartra, Facundo Bernal o Gio Lo Celso; mientras que otros como el tocado Antony, el iluminado Troy Parrott, el renacido Nelson Deossa o un Dani Ceballos aún en proceso de reconstrucción apenas salieron un ratito al final. "Tenemos un equipazo". "Es un lujo poder hacer dos onces y que no sea posible distinguir cuál es el titular y cuál es el suplente", decía Isco Alarcón al término del encuentro de este pasado domingo. Y es que, al margen de las buenas sensaciones, con los datos en la mano no hay quien le lleve la contraria.

El Betis es el equipo de LaLiga que más reparte la responsabilidad anotadora

Hay muchas maneras de refutar que esa apreciación de Isco es un hecho rigurosamente cierto. Dos de ellas las ha ofrecido la siempre activa cuenta de estadísticas de Fran Martínez en @LaLigaEnDirecto. El Betis es el equipo de LaLiga con más goleadores diferentes en lo que va de curso con un total de 10, los mismos que tiene el arrollador FC Barcelona -precisamente, el próximo rival liguero-.

Eso sí, los azulgranas reparten entre una decena de anotadores su espectacular cifra de 34 goles a favor y en los verdiblancos hay 10 firmas diferentes en sólo 14 tantos. Además, el Betis también es el equipo con más participaciones distintas en algún gol: 14, saldo resultante de sumar los 10 anotadores y a los que han asistido en alguna ocasión, casos de Héctor Bellerín, Fran García, Nelson Deossa y Marc Roca.

En la 'manita' a Osasuna se estrenaron tres nuevos goleadores en el Betis

Ante Osasuna se estrenó con el primer equipo el canterano José Antonio Morante, que cerró la manita a los pocos minutos de debutar en Primera división y pasa a la historia como el tercer estreno anotador más rápido en todas las participaciones del Betis en la máxima categoría nacional. Además, también celebraron por primera vez en esta 26/27 en el choque contra los navarros Diego Llorente, con una triple carambola inverosímil, e Isco Alarcón, que además firmó un doblete y fue elegido MVP.

Así, unen sus nombres a los de Ez Abde, que marcó su segunda diana tras hacer la del triunfo ante el Getafe CF en el anterior partido en La Cartuja y después de ceder el penalti a Isco; Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Troy Parrott, Marc Bartra, Natan de Souza e incluso Pablo García, quien antes de marcharse traspasado al Real Racing Club de Santander celebró en Mestalla su primer gol en LaLiga para darle al Real Betis el definitivo 0-1 ante el Valencia CF.

Así se reparten los 14 goles del Real Betis en LaLiga 2026/2027

Además de estos 14 tantos a favor en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha en LaLiga EA Sports, el Betis suma otros tres goles de su primer partido en la UEFA Champions League. En Lille, ante el LOSC, marcaron Troy Parrott y Marc Bartra, éste por partida doble. Es decir, entre las dos competiciones -en la Copa del Rey no se estrena hasta dentro de dos semanas- el máximo goleador de la plantilla a día de hoy es el central catalán, con un total de tres.