La mejor decisión de Ez Abde encumbra a Isco, con una sola mancha en su expediente bético

Aunque el marroquí cogió la pelota tras el manotazo en la cara de Unai Santos a Rodrigo Riquelme, cedió el lanzamiento de la pena máxima, primera a favor de los verdiblancos esta campaña, a su capitán, que, con un 90% de acierto desde los once metros, escala en un prestigioso ranking

Había fallado los dos que lanzó antes. Uno, en el decisivo 0-2 de la 23/24 contra la Real Sociedad que privó al Real Betis de la Europa League y lo mandó a la Conference League. El otro, en un 1-0 de la 24/25, también casa, ante el RCD Espanyol que terminó arreglando sobre la bocina Giovani Lo Celso. En Braga discutió unos segundos con el 'Cucho' Hernández por patear el que había provocado, aunque ganó la pugna dialéctica el colombiano para que luego firmaran la paz. Con estos precedentes, seguro que muchos aficionados verdiblancos se echaron a temblar cuando vieron a Ez Abde agarrar el balón tras el penalti a Rodrigo Riquelme ante el CA Osasuna.

Pero, finalmente, el marroquí respetó la jerarquía establecida, como le afeó la primera de las veces Manuel Pellegrini, y cedió la responsabilidad al casi infalible Isco Alarcón, que engañó a Aitor Fernández para convertir la primera pena máxima señalada a favor este curso y continuar con su buena racha. Y es que el costasoleño ha acertado en nueve de los diez que ha intentado desde que está en Heliópolis. La única mancha en su expediente data del 9 de marzo de 2025, cuando el entonces meta de la UD Las Palmas Jasper Cillessen le adivinó la dirección e impidió una victoria más holgada (terminó 1-0, obra de Diego Llorente).

Prácticamente infalible desde los once metros: 16 goles en 18 intentos

Con el citado 90% de tino desde el punto fatídico, Isco Alarcón se coloca tercero en el ranking de lanzadores desde la campaña 03/04 entre los que han afrontado ese trance en, al menos, cinco ocasiones, recuerda la agencia 'Opta', que lo sitúa sólo por detrás del pleno (5/5) de Ricardo Oliveira y el 92,9% de Borja Iglesias, que anotó 13 de 14, fallando únicamente uno en el Martínez Valero en el espectacular 2-3 de la 22/23, cuando el 'Panda' marcó otro, cometido sobre Ayoze Pérez, pero, tras errar ante Edgar Badía el que castigaba una mano dentro del área del Elche CF, permitió que el de la remontada definitiva (iban 2-0 en el minuto 9) lo firmase Willian José en el alargue.

En toda su carrera, el de Arroyo de la Miel solamente ha errado dos de los dieciocho penaltis que ha lanzado, contando el ya mencionado. El primero fue durante un amistoso España-Montenegro en categoría sub 19 que terminó 3-0 (con doblete de Juanmi Jiménez y tanto de Álvaro Morata). Los otros 16 terminaron en la red: desde el que marcó a Uruguay en el Mundial sub 17 de 2009 hasta el de este domingo contra el CA Osasuna. Y, siempre que el '22' anotaba desde los once metros, sirvió para puntuar (diez triunfos y cinco igualadas), menos en la derrota contra el FC Barcelona por 3-1 de la campaña pasada.