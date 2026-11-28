Héctor Bellerín analizó la inesperada derrota del Betis ante el Rayo Vallecano en La Cartuja, reconoció los problemas del equipo para generar peligro y achacó parte de las dificultades a la falta de claridad en los metros finales. También dejó un breve comentario sobre las elecciones del próximo 29 de noviembre

Bellerín analizó la derrota del conjunto verdiblanco y la tildó de inesperada. "Derrota inesperada, claro que sí. La verdad es que nos hemos encontrado un Rayo que creo que ha hecho un buen partido. Justo lo que han venido a hacer, a mantener un resultado. Creo que el premio ha sido más de lo que yo pienso que se merecía el equipo. Pero bueno, ellos han jugado un buen partido, creo que han estado muy organizados. Y nosotros, por muchos momentos del partido, también muy lentos, ¿no? Nos ha costado mucho mover todo el equipo en las transiciones", señaló el lateral derecho como uno de los principales problemas del partido de hoy.

Real Betis 01 Rayo Vallecano

Una exigencia que superar para el Betis

"La segunda parte, ya con el resultado en contra, creo que el equipo ha estado demasiado excitado, con mucha ansiedad de acabar la jugada y sin tener la mente clara, como hemos hecho en otros partidos. Y bueno, creo que hay que dar la vuelta a la página y enfocarnos ahora en la Copa. Son muchísimos partidos, creo que estamos a un alto nivel en todas las competiciones. Y estas cosas pueden pasar, pero si queremos estar entre los de arriba, los puntos en casa son necesarios todos", apuntó Bellerín como algo a tener en cuenta también: la cantidad de partidos que disputa el equipo en tan pocos días.

Bellerín frente al Rayo Vallecano / IMAGO

Pero eso no debe de ser una excusa para Hécto Bellerín y sus compañeros. "Lo que está claro es que al final sabemos que ser un equipo que compite en Champions, que compite en Copa y que compite en Liga te requiere estar al máximo nivel constantemente, incluso a veces tres veces por semana. No hay ningún tipo de excusa para nada. Los equipos grandes son capaces de ganar todos esos partidos. Y nosotros, si queremos estar ahí, lo tenemos que hacer", dejó claro el jugador verdiblanco.

La acción del posible penalti sobre Troy Parrott

El jugador de origen catalán habló también sobre la última acción del partido en la que la afición bética y parte de la plantilla pide penalti sobre Troy Parrott. "Yo desde el banquillo era muy difícil de ver, ¿no? No voy a hablar del arbitraje. Yo creo que se ve claro, hay muchísimas cámaras, se repiten las jugadas constantemente y se puede ver exactamente dónde se cometen errores y dónde no", apostilló Héctor Bellerín.

Bellerín, pendiente de la jornada electoral

El jugador del Betis, muy involucrado en temas sociales y políticos fue preguntado también por las elecciones electorales que tendrán lugar mañana. Él, pese a no ser adivino, dejó claro que tiene claro lo que va a votar. "No sé lo que va a pasar. Sé lo que quiero, pero no sé lo que va a pasar", concluyó el jugador del Betis en zona mixta tras la derrota ante el Rayo Vallecano.