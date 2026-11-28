El delantero brasileño no esconde su malestar por la falta de protagonismo que esperaba tener en el conjunto azulgrana, aunque evita cuestionar a Hansi Flick y se deshace en elogios hacia Raphinha, su principal competencia

El vestuario del FC Barcelona, que hasta ahora ha mantenido una imagen de unión y estabilidad total, sobre todo amparado por los buenos resultados, encuentra su primera voz discordante. Gabriel Jesus no está satisfecho con el papel que desempeña en el equipo y ha dejado entrever su frustración por una situación que no esperaba cuando aterrizó en la Ciudad Condal.

El atacante brasileño quiere más protagonismo, siente que necesita continuidad para recuperar su mejor versión y no esconde que convivir con la suplencia se le está haciendo cuesta arriba. En una entrevista concedida a TNT Sports Brasil, el delantero reconoció abiertamente las dificultades que está atravesando por su escaso protagonismo, especialmente a la hora de mantener la motivación en el día a día sin tener la recompensa de disputar partidos con regularidad.

"No es fácil para mí mantener alta la motivación en los entrenamientos todos los días. Entrenar sin jugar es complicado. Quiero disfrutar de más minutos, pero valoro mucho poder jugar en el Barça. Quiero seguir teniendo oportunidades, minutos", confesó el brasileño, poniendo sobre la mesa un problema que empieza a hacerse evidente en su primera temporada como azulgrana.

Gabriel Jesus con cara de pocos amigos en el banquillo azulgrana. / IMAGO

Gabriel Jesus no esconde su frustración con Flick

Aunque sus palabras reflejan un evidente descontento, Gabriel Jesus no ha querido convertir su situación en un enfrentamiento con Hansi Flick. El delantero entiende que el técnico alemán tiene que tomar decisiones y respeta la jerarquía que se ha establecido en el ataque, pero eso no significa que haya renunciado a pelear por un puesto.

Su llegada al Barça estuvo marcada por la ilusión de recuperar las sensaciones perdidas en Inglaterra,encontrar continuidad y volver a sentirse importante en un equipo de primer nivel. Sin embargo, la realidad está siendo diferente y sus apariciones se están concentrando en un rol mucho más secundario del que esperaba. Ni siquiera su gol en Bakú terminó de dejarle satisfecho, consciente de que todavía está lejos de encontrar la regularidad que busca. "Me molesta no jugar"﻿, reconoció.

Elogios a Raphinha pese a ser su competencia directa

La situación podría generar un problema dentro del vestuario, especialmente porque Raphinha es uno de los futbolistas que le cierra la puerta a la titularidad. Sin embargo, Gabriel Jesus ha querido alejar cualquier sospecha de enfrentamiento con su compatriota, al que considera uno de los grandes referentes ofensivos del equipo. "Sus actuaciones merecen que juegue todos los minutos", reconoció sobre Raphinha, al que elogió por su mentalidad, determinación, sacrificio y capacidad para decidir partidos.

Ambos mantienen una buena relación personal y el delantero no esconde su admiración por el rendimiento que está ofreciendo el extremo brasileño. Lejos de reclamar minutos a costa de su compatriota, Gabriel Jesus considera que Raphinha está atravesando un momento extraordinario y merece seguir disfrutando de su protagonismo. "Quiero seguir teniendo oportunidades, minutos", espetó.

Un rendimiento goleador que alimenta su reivindicación

La queja del delantero llega, además, respaldada por unos números que invitan a entender su reivindicación. Gabriel Jesus se ha convertido en uno de los futbolistas más efectivos del Barça en relación con el tiempo que permanece sobre el césped.

Gabriel Jesus celebra el cuarto gol del FC Barcelona antel Sabah en Champions. / IMAGO

En LaLiga presenta un promedio de un gol cada 76 minutos, el segundo mejor del equipo, solo superado precisamente por Raphinha, que firma un tanto cada 60 minutos. En la Champions League también ocupa la segunda posición azulgrana, con un gol cada 75 minutos, mientras que en el global de ambas competiciones mejora todavía más sus registros, con una diana cada 75 minutos.

Son cifras que evidencian que, pese a su escaso protagonismo, el brasileño está aprovechando sus oportunidades. Gabriel Jesus no quiere limitarse a ser un revulsivo ni un recurso para determinadas situaciones de partido. Su ambición es recuperar peso en el equipo y demostrar que puede tener mucho más protagonismo en el Barça. Y su primera queja pública ya deja claro que la paciencia, aunque todavía intacta, empieza a ponerse a prueba.