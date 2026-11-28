El tenista de 28 años atiende a ESTADIO Deportivo a poco de empezar la temporada 2027 y con un objetivo claro: entrar en la previa de un grand slam y seguir escalando en el ranking ATP

Iván Marrero no es, como el mismo confesó ha ESTADIO Deportivo, el típico tenista español ya que al contrario de lo que suele ser habitual con las raquetas de nuestro país, no suele jugar en tierra batida y prefiere hacerlo en altura y en pistas duras. En una extensa e interesante entrevista para ESTADIO, Iván Marrero nos cuenta en la primera parte porqué se decidió a jugar al tenis y su peor momento, cuando optó por dejarlo aunque terminó regresando tras darle un cambio de enfoque a sus objetivos.

- ¿Qué le llevó a dedicarse al tenis?

- A ver, yo era futbolista, bueno, jugaba al fútbol hasta los 13 años. Tengo un vago recuerdo de que esa temporada cambié de entrenador, no estuve del todo cómodo y no tuve un buen rendimiento, así que me frustró un poco que no dependiera de mí poder jugar como me hubiese gustado. Lo que me enamoró del tenis creo que fue eso: para las buenas, y es verdad que para las malas también tiene sus cosas malas, dependía de mí jugar, básicamente. Es verdad que hay restricciones en los torneos y, si no tienes el ranking, no puedes participar, pero no dependía de la decisión de un entrenador. Que todo dependiera de mí y asumir yo la responsabilidad me pareció un reto bastante atractivo. Ahora, pensándolo a posteriori, porque con 13 años no vas a pensar eso, me parecía un buen vehículo para salir de la zona de confort, aceptar ese reto con todo lo que conlleva y poder crecer como persona a través del deporte.

- ¿Tenía algún referente de pequeño?

- No, en el tenis no tenía referente. Estaba acostumbrado a ver a Nadal en las finales porque era lo que ponían en la tele, y obviamente es el mejor deportista que hemos tenido nunca, yo creo. Pero referente como tal, no.

- ¿Y en el fútbol? ¿Tenía algún futbolista que le llamase la atención?

- Sí. Me gustaba ver al Barcelona porque consideraba que jugaba mejor que el resto, y me sentía muy identificado con Xavi y con Iniesta, en esa época dorada de esos dos con Busquets. Me parecía fascinante. De hecho, sí los intentaba imitar cuando jugaba yo.

El momento más duro en la carrera de Iván Marrero

- ¿Se ha planteado alguna vez dejar el tenis?

- Dejé el tenis. Lo dejé durante un año por unas razones personales que son complicadas y muy largas de explicar. Estuve aproximadamente siete u ocho meses dando clases de tenis en un club, en Cádiz, con un amigo, mientras terminaba mi grado en Economía online. A partir de ahí, poco a poco, fui encontrando la manera de volver a intentarlo y de enamorarme del deporte otra vez desde otra perspectiva, porque quizás de pequeño lo vivía con demasiada ansiedad, con mucho estrés y mucha frustración. Es un deporte muy complicado y hace falta mucha financiación para hacerlo bien, y cuando digo hacerlo bien es ir acompañado de una persona que realmente sepa y poder pagarle, porque es su trabajo y tendrá que vivir. Sobre todo al principio los premios son ridículos: yo diría que hasta que no estás entre los 500 del mundo igual ganas apenas 5.000 o 6.000 dólares al año en premios, y si lo quieres hacer bien a lo mejor te estás gastando 50.000 o 60.000. Es complicado hacerlo solo, buscarte la vida solo y gestionar tanta derrota, porque cada semana se pierde, seas bueno o malo. Eso me llevó a dejarlo con 23 años y a tener ese momento de reflexión.

- ¿Se podría decir que ese es el peor momento de su carrera deportiva?

- Sí, claro. Pensaba que ya no iba a tener la oportunidad de estar donde estoy hoy. Por eso le decía antes que este año llegué al 339 y pensaba que nunca iba a ser capaz de conseguirlo. Una vez te ves ahí parece que nunca es suficiente y quieres más, pero si lo pongo en perspectiva y miro desde dónde partía, tengo que sentirme bendecido, porque cuando lo dejé mi mejor ranking había sido el 1.100. Del 1.100 al 300 hay una diferencia abismal, y poder vivir ahora del tenis y plantearme lo que me planteo es una suerte por la que tengo que estar agradecido, porque hay muchos tenistas que jugaron bien, ahora se dedican a dar clases y les hubiera gustado estar en esta posición.

- ¿Y su mejor momento en el tenis? Esa ocasión que recuerda siempre que alguien se lo pregunta.

- Cuando gané mi primer ITF 15. Fue mi primera final, conseguí ganarla, y recuerdo que cuando llegué a la final me eché a llorar en la habitación con mi entrenador. De pequeño soñaba con ello, e incluso me llegué a despertar una mañana con un sueño muy real en el que había ganado un ITF 15, que ya se considera torneo profesional. Pero por cómo se fueron dando las circunstancias, pensaba que me iba a quedar con esa pena para el resto de mi vida. Ganarlo fue un alivio muy grande y la consecución de algo realmente muy complicado.

- Como el resultado de un trabajo muy duro, ¿no?

- Sí. Yo creo que cualquier chaval que intenta jugar al tenis, juega alguna previa y empieza a iniciarse en el mundo profesional sueña con poder cumplirlo algún día, y es mucho más complicado de lo que parece, muchísimo. Si le preguntas a cualquiera que intentó jugar al tenis, seguro que lo ve como algo imposible: es realmente difícil ganar un ITF en individual. De hecho, hay muchos jugadores que han ganado algún Challenger y se han metido ahí arriba sin haber ganado un ITF. El ITF es jodido porque las condiciones son muy malas: los árbitros se equivocan mucho, solo hay un árbitro, no hay jueces de línea ni ojo de halcón y apenas se cambian las bolas. Es como el barro del tenis. Ganar en una situación tan complicada es difícil para todos.

El 2026: el año de los 52 aviones

- ¿En qué momento de la temporada y de su carrera se encuentra ahora mismo?

- Acabo de terminar la pretemporada. Decidimos parar un poco antes porque este año ha sido muy exigente, sobre todo a nivel mental. Ha sido el primer año que he podido jugar Challenger a tiempo completo y he hecho muchos viajes. Algunos me sobraron y aprendo de eso para el año que viene. Sobre todo mi segunda aparición en el continente africano me quemó mucho, porque fueron muchos kilómetros y las condiciones fueron demasiado duras. Aunque hice mis primeras semifinales de Challenger, fue una experiencia que no repetiría: son países supercomplicados a todos los niveles para viajar y para estar, se come mal, todo es bastante difícil. Creo que eso me lastró un poco. Ya me veía con poca energía y pocas ganas, y no me recuperaba bien de un día a otro, estaba muy, muy cansado a nivel físico.

Así que paré dos semanas e hice una pretemporada de cuatro. La última semana me fui a Granada a entrenar con Roberto Carballés, que ha sido un referente para los mortales, yo creo. Ha hecho una carrera increíble que ha estado muy infravalorada; bueno, no infravalorada, sino que le han hecho mucha sombra los fenómenos que ha habido y sigue habiendo. Fue una semana de entrenamiento muy positiva y enriquecedora. Me ha servido para darme cuenta de muchas cosas y para ver realmente cómo juega un tío que ha estado mucho tiempo en el top 100. He absorbido muy bien el ritmo y la semana que viene empiezo a competir. Aunque todavía estemos en 2026, yo considero que ya empieza mi temporada 2027, a ver si consigo los logros que supongo que me preguntará luego.

- Me ha hablado de que ha sido una temporada complicada a nivel mental. ¿Me lo podría concretar un poco?

- Sí. Yo creo que las complicaciones vienen siempre de salir de la zona de confort, estemos en el ámbito que estemos, y en mi caso ha sido subir de nivel. El circuito Challenger es mucho más exigente: en la primera ronda te ponen una presión que más abajo quizás no hay, todos los partidos son supercompetitivos y te puedes ir a casa a la primera de cambio. El nivel de exigencia es máximo. Además, me he movido especialmente mucho para intentar tener más oportunidades. En Europa es más complicado entrar en los cuadros porque hay más concentración de jugadores y el corte de las listas es un poco más alto, así que decidí moverme más para jugar más cuadros finales o acceder a torneos un poco más altos, Challenger 100 o 125, que en plena ciudad europea serían más complicados. Al final, coger tanto avión, hacer tantos kilómetros, el jet lag y todo eso hace que el cuerpo se resienta y que la recuperación sea más complicada, y eso durante todo el año. He cogido 52 aviones hasta que acabó la temporada, que son muchos. He estado en Vietnam, fui a África dos veces, jugué en Colombia y México, luego volví y después fui a Jamaica. Creo que he hecho muchos saltos de continente.

- ¿Cuántos pasaportes ha gastado ya? Porque con 52 viajes en una temporada creo que se queda sin páginas prácticamente.

- El pasaporte tiene muchas páginas, me he dado cuenta de eso. Pero sí, he visitado más de 20 países.

- ¿Y los objetivos que se marcó a principios de la temporada 2026? ¿Los ha cumplido?

- Empecé la temporada pretendiendo conseguir un objetivo más alto en el doble, porque se me estaba dando muy bien, y en el individual estaba un poco sin expectativas. Creo que empecé en el 550 o algo así, y si me dicen que acabaría como he terminado, lo hubiera firmado sin duda. No me había puesto ningún objetivo: simplemente jugar el circuito Challenger e intentar disfrutar de él sin ponerle mucha presión. En el doble sí quería entrar en el top 100, pero perdí muchos partidos ajustados y no fueron saliendo los resultados. En el individual, sin embargo, sí, más de lo que me esperaba. Así que estoy contento con la dirección que ha ido tomando el camino, sobre todo porque en el doble han anunciado que en 2028 van a reducir premios y cuadros. Parece que están intentando eliminarlo un poco porque no da visibilidad ni rendimiento: los doblistas no producen lo necesario para mantenerlo porque la gente no lo ve. Estoy contento de que me haya ido mejor en el individual y de poder seguir explotando eso, que al final depende de uno. No me había puesto objetivos y todavía no sé si debería seguir así porque me ha ido bien o si debería marcármelos para el año que viene. Bueno, obviamente sí tengo mis objetivos para el próximo año. Así que sí, he acabado mejor de lo que me esperaba.

El reto de 2027: la fase previa de Roland Garros

- Teniendo en cuenta que en 2026 se planteaba una cosa con el doble y no le prestaba tanta atención al individual, entiendo que para 2027 se va a centrar más en el individual, también por cómo están arrinconando el doble, por decirlo de alguna forma.

- Sí, sí, ese es el objetivo para el año que viene. A ver, teniendo en cuenta de dónde vengo y cómo ha sido mi trayectoria, creo que estar donde estoy hoy y jugar el circuito Challenger todo el año ya es triunfar, porque en 2023 dejé de jugar por diversas razones personales y porque no podía costeármelo. Para mí jugar un Challenger ya era un sueño, y poder jugar uno cada semana… Hay veces que pierdo un poco la perspectiva y me acostumbro, pero si lo pienso, es algo supercomplicado que muy poca gente puede hacer, aunque no se viva de ello. Me siento realizado. Pero claro, viéndome ya cerca, entre comillas, el objetivo para el año que viene sería jugar la primera previa de un Grand Slam, sobre todo porque siento que todavía tengo mucho margen de mejora a nivel mental, físico y técnico. Creo que es posible, aunque obviamente es difícil de gestionar, porque ahí el nivel se aprieta muchísimo y el pastel es demasiado goloso para las pocas personas que pueden disfrutarlo. No me gusta mucho poner objetivos de número, creo que a ninguno nos gusta, para quitarnos esa presión, pero bueno, me he mojado: si se gestiona bien mentalmente, creo que Roland Garros es un objetivo tangible.

- ¿Es el clásico tenista español para el que la tierra batida es su superficie preferida?

- No, precisamente me conocen como el tenista español que no hace el calendario ni juega como los españoles. La tierra batida no la piso casi nunca. Me gusta jugar en altura y casi siempre hago el calendario en pista rápida, el 85 por ciento del año.

- Hablando del calendario, ¿cuál es el siguiente torneo que tiene previsto disputar?

- La semana que viene juego un ITF en Madrid, porque está cerca de casa y así empiezo a jugar partidos después de la pretemporada. Después me voy a Egipto, que es un Challenger 50, y a Dinamarca, que es otro Challenger 50, todo en pista dura.

- Empecemos por el de Madrid. ¿Qué expectativas tiene? ¿Se plantea alguna ronda, un objetivo mínimo?

- La expectativa máxima es ganar, obviamente, siendo consciente de que el nivel de los ITF es cada vez más alto y de que es todo un reto. De hecho, cada semana se ve a jugadores de mi ranking que juegan un ITF y no lo ganan, así que puede no ocurrir aunque uno juegue bien. Le doy un poco de contexto: llevo un mes y medio sin competir y he decidido jugar el ITF para coger partidos, en vez de quedar con gente para jugar la semana previa a que empiece mi año, que empieza realmente la semana siguiente en Egipto. Me apunto al torneo y, si me va bien, eso que me llevo. Esta semana todavía estoy en la última parte de la preparación para el año que viene, así que debería ir un poco más tranquilo en cuanto a expectativas. Pero como estoy intentando salir de estos torneos y que el circuito Challenger sea mi circuito, la intención es ganar.