El entrenador del Celta elogia al técnico amarillo antes del enfrentamiento entre ambos este domingo y destaca su trayectoria, su capacidad y la evolución del 'Submarino', al que augura un futuro prometedor

El duelo entre Celta y Villarreal de este domingo tendrá también un duelo especial en los banquillos. Claudio Giráldez e Iñigo Pérez, dos de los entrenadores más jóvenes de LaLiga y con mayor proyección, volverán a cruzarse en un enfrentamiento que el técnico celeste afronta con admiración hacia su homólogo, al que considera un referente y del que espera que siga cosechando éxitos durante muchos años.

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El preparador gallego no escatimó elogios hacia el entrenador del 'Submarino' en su comparecencia previa al encuentro, destacando tanto su capacidad profesional como su calidad humana. Su admiración va más allá de la rivalidad deportiva y se extiende al proyecto que está construyendo en el conjunto castellonense.

"Iñigo Pérez es amigo y un referente"

"Enfrentarme a él siempre es una buena noticia y un reto deportivo. A veces tenemos la suerte de ganar y otras veces no, pero siempre son partidos muy bonitos porque nos lleva al límite en la preparación y durante el partido", explicó Giráldez, que espera que ambos puedan mantener una rivalidad prolongada en el tiempo.

El técnico del Celta destacó la relación personal que mantiene con Iñigo Pérez y no dudó en calificarlo como una persona especial, además de un entrenador con un enorme potencial. "Es amigo, un referente en muchas cosas y una persona espectacular. Iñigo es un gran entrenador. ﻿Ha hecho una última temporada muy buena con el Rayo y ahora está construyendo un equipo que va a ser un equipazo, que es el Villarreal", afirmó.

Giráldez considera que los enfrentamientos entre ambos son una motivación extra y espera que esa competencia se prolongue durante muchos años, señal de que ambos continúan dirigiendo equipos en escenarios importantes y peleando por objetivos ambiciosos.

Claudio Giráldez e Iñigo Pérez se saludan en la previa de su último enfrentamiento. / IMAGO

El Villarreal, un espejo para el Celta

El entrenador celeste también se mostró satisfecho de que se establezcan comparaciones entre el Celta y el Villarreal, al considerar que el conjunto amarillo es una referencia por plantilla, estructura y trayectoria reciente. "Es una de las mejores plantillas de la Liga y uno de los clubes que mejor están haciendo las cosas en los últimos años", señaló, antes de defender el trabajo de su equipo pese a que los resultados no están acompañando como esperaba. "Que nos comparen porque estamos haciendo cosas bien y no estamos encontrando resultados me parece también una buena señal, porque implica que los resultados acabarán llegando. Que nos midan con Iñigo me parece igualmente positivo", explicó.

Giráldez también deseó suerte al Villarreal para el resto de la temporada, convencido de que el equipo castellonense terminará encontrando la regularidad que necesita. "Ojalá al Villarreal le vaya muy bien a partir de este partido porque creo que está haciendo muchas cosas bien, lo merece. Creo que acabará encontrando la estabilidad en los resultados porque está mejorando mucho su juego", añadió.

El Celta necesita reaccionar tras el golpe europeo

Al margen de sus elogios a Iñigo Pérez, Giráldez reconoció que la derrota ante el Bournemouth fue un golpe duro para el vestuario celeste, especialmente por la segunda parte que firmó el equipo. Durante la semana han trabajado para analizar los errores y recuperar la confianza de cara a un compromiso exigente.

El entrenador considera que la clave pasa por mantener la calma, insistir en el trabajo y confiar en el proceso, pese a la delicada situación clasificatoria y las dificultades que atraviesa el equipo para transformar sus buenas fases de juego en resultados. "Los resultados llegan cuando estás estable, confías e insistes. Por ahí van los tiros, creo que tenemos que centrarnos en el proceso porque creo que estamos haciendo muchas cosas muy bien en prácticamente todos los partidos y ese es el camino para que vayan llegando los resultados", concluyó.