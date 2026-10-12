Publicados los horarios de la última jornada antes del próximo parón... y de El Gran Derbi

Los nervionenses abrirán la 13ª fecha el viernes 6 de noviembre en casa ante el Alavés, mientras que los heliopolitanos visitarán el Martínez Valero de Elche el domingo 8-N; el siguiente 'planning' desvelará el día y la hora del primer duelo cainita de la temporada en el Sánchez-Pizjuán

LaLiga ha hecho públicos este Día de la Hispanidad los horarios de la jornada 12ª, la última antes del próximo parón de selecciones, esta vez más corto que el que acaba de terminar de tres semanas entre finales de septiembre y primeros de octubre. Se conoce ya, por tanto, el calendario de todos los equipos previos a la penúltima interrupción de 2026 por culpa de los compromisos internacionales de los combinados nacionales y la enjundia de los carruseles de partidos de unos y otros. En clave hispalense, será la entrega previa no sólo a ese 'impasse' Fifa, sino también el precedente del primer El Gran Derbi de la presente campaña.

El primer derbi, casi seguro el 21-N

Por lo tanto, cuando se desvele el siguiente 'planning', se conocerá por fin día y hora del duelo cainita que abrirá el curso en el Ramón Sánchez-Pizjuán el penúltimo fin de semana del mes venidero, que apunta al sábado 21 de noviembre, habida cuenta de que el Real Betis visita el martes siguiente a las 21:00 horas al Slovan de Bratislava en la quinta entrega de la fase liga de la Champions League, por lo que, atendiendo a las protocolarias 72 horas de asueto entre cita oficial y cita oficial, deberá adelantarse al 22-N. Menos probable, aunque factible, es que se juega el viernes 20-N, con varios de los internacionales de ambos equipos recién retornados y sin margen de recuperación.

Sólo un precedente en viernes

De programarse el 20 de noviembre el derbi entre Sevilla FC y el Real Betis, sería la segunda vez en toda la historia que se juega un duelo de la máxima rivalidad hispalense en viernes, tras el 3-3 en el Benito Villamarín del 12 de abril de 2013. El grueso de estos partidos fue en fin de semana (118 de 135, de ellos 99 un domingo, la tónica hasta que las TV y sus exigencias ampliaron el panorama también a los sábados y, ya en los 2000, a viernes y lunes), adelantándose únicamente 17 derbis: cuatro un martes, siete un miércoles, cinco un jueves y el citado de la segunda vuelta de la 13/14. Nunca fue el primer día de la semana.

Cómo llegarán ambos equipos a la próxima interrupción por selecciones

Al conocerse que el Sevilla FC despedirá este tramo de encuentros antes del próximo parón de selecciones de noviembre y de El Gran Derbi abriendo la jornada 12ª de LaLiga ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo viernes 6-N a las 21:00 horas, puede confirmarse de nuevo que los blanquirrojos estarán más que casi todos sus rivales sin jugar un duelo oficial, como en el anterior 'impasse' (22 días 'vacíos' entre el choque contra el Barça del 19-S y el de este lunes en el Ciudad de Valencia). Antes de recibir a los 'babazorros', se medirá con Real Madrid (18-O), CA Osasuna (26-O), Sporting Hortaleza (29-O) y Getafe CF (1-N).

Por su parte, el calendario de su eterno rival, con la Champions League, está mucho más cargado. De este forma, tras vencer este domingo a los navarros por 5-2, recibirá al Oporto (14-O) y el FC Barcelona (17-O), volverá a La Cartuja contra el Feyenoord (21-O), visitará al RC Celta de Vigo (25-O) y el ADA Navalcarnero (28-O), ejercerá una última vez este mes vigente como anfitrión contra el Málaga CF (31-O) y se desplazará consecutivamente a los feudos del Borussia Dortmund (4-N), el Elche CF (8-N a las 14:00 horas, último horario conocido por el momento), el Ramón Sánchez-Pizjuán (20 o 21-N) y el Stadion Tehelné Pole de Bratislava ante el Slovan (24-N).