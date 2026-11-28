El técnico del Racing reconoce que el extremo derecho ha sido clave para la remontada con sus dos golazos, aunque también destaca la actitud de todo el equipo en la segunda parte: "Ha sido su noche"

José Alberto López, técnico del Racing de Santander, ha analizado el gran triunfo de su equipo en el Ciutat de València gracias al doblete de Pablo García y otro tanto más de Zabiri, que ya suma 12 en 14 jornadas, pero sobre todo, el preparador habló de la gran actitud del grupo en general.

"Estamos en la jornada 14, tenemos 20 puntos, son números muy buenos, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Sabemos la dificultad de cada partido, hoy lo hemos visto, que hemos sufrido gran parte del mismo. Tenemos que estar tranquilos y disfrutar del momento, tres victorias no es nada fácil, pero hay que pensar ya en el partido del próximo martes y el Dépor porque con 20 puntos no hemos conseguido nada", dijo en sala de prensa.

En su análisis del partido, José Alberto expresó: "Ha sido muy trabajado, de una complejidad bastante alta. En la primera parte nos ha tocado sufrir mucho, estar lejos del nivel que queremos, no estábamos ni cómodos ni con la precisión necesaria. A partir del triple cambio cambia totalmente el partido, han entrado muy bien todos, además de Pablo (García) que es evidente que ha marcado la diferencia con esos dos golazos. Ha sido su noche".

"Estamos en la jornada 14, tenemos 20 puntos, son números muy buenos, pero tenemos que tener los pies en el suelo"

El equipo ha hecho una gran segunda parte

"Creo que esas presiones altas nos dan mucha capacidad de robo y a partir de ahí nos hacen generar situaciones. Creo que hoy el Levante nos planteó muchísima dificultad, pues con la utilización de Ryan en la salida de balón nos dificultaba mucho el llegar a las presiones, el meter presión y luego, cuando llegábamos estábamos muy abiertos. Ellos jugaban directo, nos costaba ganar acciones y, sobre todo, a los que presionaban les costaban mucho los retornos. Creo que la clave ha sido que en la segunda parte hemos jugado con otra energía y, al final, creo que hemos presionado, hemos retornado, hemos despejado, hemos juntado más rápido. Al fin y al cabo, hemos atacado más juntos y defendido más juntos y eso ha sido muy importante en el resultado final".

La participación de André Almeida

"Coincido contigo en que André Almeida ha jugado su mejor media hora desde que está aquí. Creo que ha estado a un nivel altísimo. Ayer hablé con él, le dije un poco lo que pensaba en cuanto a cosas que tenía que mejorar y hoy lo ha demostrado. André Almeida es un jugador de un talento impresionante, que tiene muchísimo fútbol y hoy he visto al André Almeida que quiero ver todos los partidos, independientemente de que haya partidos en los que no estés afortunado, a lo mejor en las tomas de decisiones, pero como decía antes, ha jugado con mucha energía y ha transmitido mucho al equipo en momentos de dificultad, queriendo el balón y luego saltando a presiones. Con retornos también, ha hecho una recuperación de cabeza a la altura del banquillo del Levante en una carrera lanzada impresionante. Ha sido un jugador importante".

"André Almeida es un jugador de un talento impresionante, que tiene muchísimo fútbol y hoy he visto al André Almeida que quiero ver todos los partidos"

Hugo Pérez

"Hugo Pérez creo que también ha estado muy bien, con mucha energía, con valentía, yendo hacia adelante, atreviéndose incluso a meterse en situaciones interiores con balón. No es nada fácil debutando en Primera División, pero siempre lo digo, que creo que el filial no solamente lo tenemos que valorar por los resultados, sino lo tenemos que valorar por la formación de sus jugadores y todos los que están llegando al primer equipo creo que están dando un buen nivel y rindiendo a un buen nivel".

András Vallecillo

"Ha tenido pocos minutos, pero creo que nos entra para aportarnos un poco más de equilibrio, para aportarnos también centímetros en el balón parado, que con los cambios habíamos perdido mucha altura en esa circunstancia y el Levante es un equipo muy peligroso".

Aportación de Asier Villalibre

"Creo que nos ha dado el fijar más a los centrales, el descargar a los mediocentros. Ha liberado a Yassir Zabiri de la presión de sus centrales, lo cual desde segunda línea rompía y con su velocidad ya era muy difícil, era prácticamente indetectable para su línea defensiva. Creo que ha hecho un gran trabajo y, como digo, me alegro mucho por todos ellos, porque están trabajando muy bien y estoy seguro y convencido de que si hubiesen entrado otros lo hubiesen hecho de la misma manera".

El protagonismo de Pablo García

"Ha sido impresionante lo que ha hecho. Me alegro mucho por él, porque está trabajando muy fuerte para tener más minutos y hoy ha demostrado el talento que tiene con dos golazos impresionantes".

Otro gol de Zabiri

"Había tenido otra que pega en el palo me parece, clarísima, eso es un poquito antes. A veces este tipo de jugadores que igual se te pasa por la cabeza incluso sustituirlos en un partido que parece que están desconectados, que no están bien, pero Zabiri tiene eso, tiene gol, tiene espacio, tiene trabajo, aporta siempre para el equipo, siempre está pensando en cómo puede ayudar al equipo y luego está en ese momento que le sale todo. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que intentar seguir ayudándole a seguir mejorando, porque tiene que seguir mejorando, el equipo también tiene que seguir mejorando. Creo que nos faltan todavía muchas cosas para ser el equipo que queremos ser, independientemente de los resultados, porque al final los resultados son circunstancias que unas veces te vienen de cara y otras veces, se te ponen en contra, pero tenemos que seguir mejorando como equipo y muy contento por el rendimiento de Yassir Zabiri, aunque hoy, como estoy de acuerdo contigo, es el día de Pablo García".