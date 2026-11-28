El futbolista cedido por el Barça se enfrenta por primera vez a sus excompañeros y tiene algunos trucos para intentar frenar el talento del '10' azulgrana...

El Deportivo de La Coruña recibe este domingo en Riazor al líder de Primera división, un Barcelona con el que curiosamente guarda varios nexos de unión en su vestuario y uno de ellos es Marc Casadó. El centrocampista catalán está cedido en el conjunto gallego durante esta temporada y no está siendo fácil para él.

Cuando empezaba a tener regularidad llegó una importante lesión de hombro que le ha tenido un mes en la enfermería, aunque ya está recuperado y la pasada jornada pudo disputar el partido completo frente al Alavés.

"No nos salieron las cosas como esperábamos. Tenemos que seguir trabajando para conseguir buenos resultados, pero estoy seguro de que llegarán porque hay calidad en la plantilla para ello. Estoy muy contento. A Coruña es una ciudad fantástica, se vive muy bien aquí y la gente es maravillosa. La afición se vuelca con el equipo y hay muchísima ilusión después del ascenso. La misma sensación que tengo yo, la tienen también los otros compañeros que han llegado nuevos también este año. Es algo que hemos hablado", ha reconocido en una entrevista a Mundo Deportivo.

"Será la primera vez que me enfrente al Barça y seguro que será algo extraño para mí"

Casadó, en un partido con el Deportivo / Imago.

En ella, el mediocentro ha hablado del partido ante el Barça. "Sin duda será un partido muy especial porque el Barça es el equipo donde me he formado y donde he logrado ser profesional. Será la primera vez que me enfrente a él y seguro que será algo extraño para mí. Eso sí, en cuanto empiece el partido, solo voy a pensar en mi equipo, que ahora es el Dépor, e intentar ganar el encuentro", ha aclarado.

Tanto es así que el catalán no piensa ahora mismo en la posibilidad de volver al Barcelona el próximo verano. "Ahora mismo no estoy pensando en el futuro, la verdad. Mi cabeza está en el Deportivo y en hacer una gran temporada aquí. Tengo contrato con el Barça hasta junio de 2028, con lo que el próximo 1 de Julio regreso al Barcelona. Lo que tenga que pasar, lo valoraremos entonces", ha zanjado.

Raphinha y Lamine Yamal, los peligros del rival

En cuanto a las dificultades que el Deportivo se encontrará ante el Barça, hay dos que tienen nombres propios: Raphinha y Lamine Yamal. Sobre el brasileño, Casadó dijo: "Sinceramente, no me ha sorprendido porque Raphinha para mí es de los jugadores que más me impresionaron del vestuario del Barça en los entrenamientos. Primero ya jugó a un gran nivel como extremo izquierdo y ahora lo está bordando de '9'. Pero no me extraña, tiene un espíritu de lucha envidiable y contagia al resto".

"Para mí, Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo. Es increíble cómo desborda. Ya he hablado con los laterales para explicarles algunas cosas que le desquician, aunque para frenarlo se necesitan varias ayudas y que él no esté inspirado", ha recordado su ex compañero.