El Deportivo recibe una gran noticia con Marc Casadó

Marc Casadó está más cerca de volver de lo esperado. El centrocampista del Deportivo, cedido por el Barcelona, ya se entrena con el grupo tras su fractura de clavícula y podría reaparecer después del próximo parón de selecciones, adelantando casi un mes los plazos previstos

El Deportivo de La Coruña empieza a ver cómo se despeja su enfermería. Y una de las noticias más esperadas por Antonio Hidalgo tiene como protagonista a Marc Casadó. El centrocampista catalán ha dado un paso importante en su recuperación y ya ha comenzado a trabajar junto al resto de sus compañeros en Abegondo, una evolución que alimenta el optimismo en el conjunto blanquiazul.

Su regreso estaba inicialmente previsto para diciembre o incluso para el parón navideño, pero los últimos avances apuntan a que podría estar disponible bastante antes. Casadó está quemando etapas después de una lesión que parecía mantenerle alejado de los terrenos de juego durante un periodo más prolongado. El futbolista, que llegó cedido por el Barcelona, sufrió una fractura de clavícula en el encuentro frente al Betis a mediados de septiembre. La lesión le obligó a pasar por el quirófano y a iniciar un proceso de recuperación que le ha mantenido apartado de la dinámica del equipo durante varias semanas. Ahora, menos de dos meses después de aquel contratiempo, las sensaciones son mucho más positivas. Desde el martes, Casadó participa en los entrenamientos con el grupo, una señal evidente de que su vuelta está cada vez más cerca.

Casadó sigue los pasos de Aubameyang

La recuperación del centrocampista recuerda a la de Pierre-Emerick Aubameyang, otro de los futbolistas que sufrió una lesión en septiembre y que ha conseguido regresar antes de los plazos inicialmente establecidos. El delantero gabonés ya está de nuevo a disposición de Antonio Hidalgo e incluso tuvo un papel decisivo en la remontada frente a Osasuna del pasado lunes. Su regreso supone un importante refuerzo para el Deportivo y ahora Casadó aspira a convertirse en la siguiente buena noticia para el técnico.

El entrenador blanquiazul podría recuperar así a dos efectivos importantes en un momento en el que el equipo necesita ampliar sus alternativas. La ausencia del catalán ha privado al Deportivo de una pieza para el centro del campo, pero su evolución invita a pensar que la espera está llegando a su fin. Eso sí, en el club no tienen intención de precipitarse. Aunque el futbolista ya trabaja con sus compañeros, todavía debe completar los pasos necesarios para recibir el alta competitiva. Su presencia en el próximo compromiso liguero está descartada.

El Alavés aparece en el horizonte

Casadó no estará disponible para el partido de este sábado frente al Espanyol en el RCDE Stadium, fijado para las 16:15 horas. El encuentro llega demasiado pronto para el centrocampista, que todavía necesita completar su puesta a punto antes de volver a competir.

Sin embargo, el siguiente parón de selecciones puede convertirse en un aliado para su recuperación. El Deportivo tendrá tiempo para seguir trabajando con el futbolista y preparar su regreso de cara a la visita a Mendizorroza, donde los gallegos se enfrentarán al Alavés. Ese encuentro aparece ahora como una posible fecha para su reaparición, siempre que no surjan contratiempos y que su evolución siga el camino previsto.

Después de perder en septiembre a Casadó, Aubameyang y Zakaria Eddahchouri, el Deportivo está recuperando efectivos y el centrocampista cedido por el Barcelona podría ser el próximo en abandonar definitivamente la enfermería. Una vuelta que, de confirmarse los pronósticos más optimistas, llegaría casi un mes antes de lo esperado.