El Monaco dice adiós a Ansu Fati, que sigue atrapado en su pesadilla

El conjunto monegasco lo ha retirado de su lista para la Conference League, después de que se lesionara en octubre ante el Lille. No volverá hasta el próximo año

De mal en peor. Así va la carrera de Ansu Fati en Francia, donde defiende la elástica del Monaco. El atacante de 24 años sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 25 de octubre, ante el Lille, y este pasado jueves el conjunto monegasco anunció su baja en la lista de la Conference League. Su lugar lo ocupará el estadounidense Folarin Balogun, según indica L’Equipe.

Este cambio vendría motivado por las palabras de su entrenador, Filipe Luis, quien comentó sobre el estado del canterano azulgrana que “el periodo de rehabilitación va a ser muy largo”.

En base a las palabras del técnico brasileño, Ansu Fati no volverá a jugar en lo que resta de año, de ahí que el Monaco haya decidido sacarlo de la relación de jugadores para la Conference, en base al artículo 31.14.2 del reglamento de la UEFA. Este artículo establece que una lesión de larga duración debe llegar a los 60 días para permitir su sustitución.

Pese a ello, el conjunto monegasco tiene claro que Ansu Fati volverá más tarde que pronto y, por tanto, han decidido prescindir de él para la tercera competición europea a nivel de clubes.

Segunda lesión de Ansu Fati esta temporada

Este no es el primer percance que sufre Ansu Fati esta temporada. El primero fue el pasado mes de agosto, debido a un problema muscular que lo tuvo apartado de los terrenos de juego hasta octubre.

El exazulgrana se llevó varios meses sin jugar, pero volvió a un excelente nivel, marcando dos goles en tres partidos. Sin embargo, su lesión ante el Lille volvió a frenar su proyección.

Ansu Fati tan sólo ha disputado 205 minutos este curso entre todas las competiciones. A pesar de que la pasada temporada recuperara la sonrisa, acumulando más de 1.300 minutos y sumando 12 goles en la 25/26, el presente curso no ha comenzado como esperaba.

Ansu Fati, marcado por las lesiones

La trayectoria de Ansu Fati está marcada por las lesiones, las cuales le han impedido convertirse en el heredero de Leo Messi en el FC Barcelona, donde llegó a defender el ’10’.

Sin embargo, la realidad acabó empujando a Ansu Fati fuera del FC Barcelona, llegando a Mónaco en préstamo primero y ejerciendo luego el conjunto monegasco la opción de compra de la que disponía sobre él. Allí parecía haber encontrado finalmente su sitio, aunque las lesiones han vuelto a frenarlo en seco y la pesadilla vuelve a repetirse. Así es imposible encontrar la regularidad que necesita un futbolista joven como Ansu Fati.