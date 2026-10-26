Ansu Fati enciende las alarmas en el Mónaco y Filipe lanza un aviso: "Necesitamos analizar la situación más a fondo"

El delantero español fue titular por primera vez esta temporada con el Mónaco, pero tuvo que abandonar el terreno de juego en el primer cuarto de hora ante el Lille por una nueva lesión

Lille y Mónaco, aspirante a liderar la Ligue 1, empataron este fin de semana y 'renunciaron' al liderato, que ahora mismo ocupa el Rennes. Un gol de Ethan Mbappé en la primera mitad, nivelado por Paris Brunner en el segundo tiempo, selló el definitivo 1-1 en el Luis II y situó a ambos equipos con 15 puntos tras ocho partidos disputados, aunque la noticia del encuentro fue una nueva lesión de Ansu Fati.

El español tuvo que retirarse por una lesión muscular al cuarto de hora de partido. Era su primera titularidad este curso, puesto que había estado lesionado desde pretemporada, quedándose casi tres meses lejos de los terrenos de juego.

Esta es la enésima lesión del ex del Barça, que no es capaz de enlazar varios partidos consecutivos sin sufrir ningún percance físico. Según Filipe Luis, Ansu Fati podría sufrir una lesión en el tendón de la corva, aunque todavía se está esperando el diagnóstico oficial.

"Creo que necesitamos analizar la situación más a fondo e intentar ayudarlo lo mejor posible, brindándole soluciones para que pueda jugar partidos consecutivos", dijo el entrenador monegasco en sala de prensa tras el partido.

"A veces hay que tener un poco más de paciencia, como durante la pretemporada, porque lo que quiero evitar es que un jugador regrese solo para irse de nuevo inmediatamente. Eso es lo que acaba de suceder, y debemos ser cautelosos", comentó el preparador brasileño sobre las recaídas.

Pese a sólo haber podido jugar 205 minutos este curso, Ansu Fati acumula dos tantos, los dos en la Conference League, donde tiene unos registros de un gol cada 55 minutos. La temporada pasada, Ansu marcó 11 goles en 25 partidos de Ligue 1, competición en la que disputó 1085 minutos.

A sus 23 años, Ansu Fati acumula innumerables lesiones que acabaron con sus pretensiones de ser el heredero de Messi en el FC Barcelona, donde llegó a llevar el dorsal '10', pero sus problemas, sobre todo en la rodilla, le dejaron sin poder culminar el sueño de triunfar en Barcelona. En el principado monegasco parecía haber encontrado un lugar donde brillar, pero la pesadilla vuelve a repetirse y el atacante español vuelve a ver cómo su progresión se frena.

Con Ansu Fati, la preocupación no está sólo en el alcance de la lesión que se produjo ante el Lille, sino en cómo puede afectar a su rendimiento posterior, puesto que le cuesta mucho encontrar la regularidad para rendir de manera continuada.