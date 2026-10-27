Ferran Torres, señalado en París por lo mismo del Barcelona y del Manchester City

El delantero español, tras un gran inicio de temporada con el PSG, no ve portería desde el pasado 20 de septiembre. En la vecina Francia, el diario L'Equipe apunta a que "ya no está en su mejor momento"

El fichaje de Ferran Torres por parte del PSG el pasado verano fue uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes. El delantero valenciano, autor del gol que le dio la selección española su segundo Mundial el pasado verano, salió del FC Barcelona rumbo al PSG. La salida de Ferran Torres estuvo acompañada además de algunas declaraciones del jugador que no sentaron nada bien en el Camp Nou.

Si a Ferran se le achacaba tanto en el Barcelona como anteriormente en el Manchester City su falta de efectividad de cara a portería, el delantero español devolvió esas críticas con goles en un espectacular arranque de temporada en el PSG. Ferran Torres marcó siete goles en sus primeros seis partidos con el PSG e incluso marcó un hat trick en la Champions League ante el Slovan de Bratislava.

Pero después de su último gol ante el Marsella en la Ligue 1, Ferran Torres se apagó y no ha vuelto a ver portería desde el pasado 20 de septiembre. Después de cinco encuentros con el PSG y dos con la selección española, a Ferran Torres parece que se le ha mojado la pólvora y el París, más concretamente el diario L'Equipe, ya empieza a señalarlo.

Ferran Torres, señalado en Francia por su falta de efectividad

La última actuación de Ferran, este pasado lunes ante el Lyon a la par que se celebraba la gala del Balón de Oro, no le dejó en demasiado buen lugar. El delantero español partió de titular y Luis Enrique lo sacó del campo después de tocar el balón en 16 ocasiones. Ferran jugó 65 minutos ante el Lyon, 70 ante el Barcelona en Champions League donde llegó a fallar un penalti, 90 ante el Estrasburgo y donde si consiguió repartir una asistencia, 14 ante el City y 90 ante el Le Mans. En ninguno de esos encuentros vio portería.

De este modo, desde el diario francés L'Equipe, uno de los periódicos deportivos de mayor prestigio de todo el país, se ha empezado a cuestionar el fútbol de Ferran Torres, que recordemos que llegó a París a cambio de pagar 50 millones de euros al FC Barcelona. De Ferran Torres las quejas vienen por lo mismo que ya ocurrió anteriormente en Barcelona y Manchester: su falta de efectividad de cara a portería.

Ferran Torres fallando una ocasión ante el Lyon

El diario citado anteriormente no se cortó a la hora de apuntar a que Ferran Torres no está pasando ahora su mejor momento: "Ya no está en su mejor momento". Además, puntualizó en el número de ocasiones falladas ante el Lyon, que fueron cuatro concretamente, motivo que usaron para achacarla al delantero español su falta de efectividad: "El delantero estrella del inicio de temporada ya no está en su mejor momento. El español, que lleva un mes sin marcar, no se esconde. Suele estar bien posicionado, realiza desmarques inteligentes, pero le falta efectividad. Necesita convertir al menos una de sus cuatro ocasiones (minutos 21, 22, 57 y 64). Greif lo frustró". La siguiente oportunidad que tendrá Ferran Torres para callar bocas en Francia será el próximo viernes ante el Le Havre en la Ligue 1. Además el próximo martes se medirán los de Luis Enrique al Villarreal en Champions League.