"Yo creo que Ferran Torres era de joven más del Real Madrid que del Barcelona"

José Elías, empresario catalán famoso por avalar en su día a Joan Laporta para que fuese presidente del FC Barcelona, se ha referido a la figura del héroe del Mundial para asegurar que, en su juventud, era más aficionado al Real Madrid

Convertido en héroe de España por su gol en la final del Mundial ante Argentina, que le dio a la selección nacional el segundo título de su historia, Ferran Torres disfruta de su segunda experiencia en el extranjero en las filas del PSG. Este pasado verano puso fin a una etapa de cuatro temporadas y media en el FC Barcelona, en las que disputó 207 partidos y anotó 65 goles, y en el conjunto parisino se ha convertido en una pieza importante para Luis Enrique. Pero su nombre también se ha convertido en noticia por su presunta afición por el Real Madrid antes de que vistiera de azulgrana, cuando se formaba en la cantera de un Valencia que fue el equipo que le catapultó a la elite.

Así lo ha dejado entrever el empresario José Elías, que estuvo vinculado al Barça después de avalar Joan Laporta con 35 millones de euros para que pudiera presentarse a la presidencia del club en 2021. Apartado ya del conjunto catalán, no obstante, sigue muy atento a su actualidad, sorprendiendo con su declaraciones sobre el atacante internacional en el podcast 'Búscate la vida'.

"Yo creo que Ferran Torres era más merengue de joven que culé", aseguró entre risas, para insistir en esta apreciación más allá de las bromas. "Yo aprecio a Ferran, pero creo que era más merengue que culé", recalcó, destacando también al valenciano tanto sus logros como azulgrana como a nivel personal

"No vamos a reírnos de Ferran porque hay que agradecerle lo que ha hecho. Ferran es un tipazo. Así como te digo una cosa, te digo otra", destacó.

La venta de Ferran Torres al PSG y los 8 millones extra que costaba su renovación: "Tenía que poner en valor el gol del Mundial"

Además, el empresario catalán también se refirió a la salida del jugador natural de Foios rumbo al poderoso PSG, señalando que ha sabido rentabilizar su gol en la final del Mundial para obtener un jugoso contrato, al tiempo que para el club azulgrana también ha sido una operación positiva. No solo porque ha dejado 48,5 millones de euros en la caja del Camp Nou, poco menos de lo que se pagó en su día al Manchester City, sino porque para renovarlo había que volver a pagar al club inglés.

https://images.estadiodeportivo.com/imagenes/7376967a-0fa1-4b95-a435-5cf1a80794cd_800x450.webp

"Un futbolista tiene una vida laboral tan corta que entiendo que tiene que mirar por sus intereses. Yo creo que él jugó bien porque tenía que poner en valor el gol del Mundial. Además el Barça tenía que pagar ocho kilos, si no recuerdo mal, para renovarlo. Era una pasta", explicó.

Advierte a Florentino Pérez: "Ha pegado un poco de bajadilla"

Por otro lado, José Elías también se refirió a la actualidad del Real Madrid y, concretamente, a su presidente, Florentino Pérez, hacia el que se mostró crítico por su forma de proceder en los últimos años. "Yo creo que ha pegado un poco de bajadilla. Hace cuatro o cinco años se le notaba un poco más hábil. Ahora los años le pesan un poquillo", afirmó.

Amigo personal de Enrique Clemente, principal opositor al actual mandatario blanco, el empresario resaltó además que Florentino no debería haberse presentado a las últimas elecciones. "Debería haberse retirado porque habría dejado un sabor de boca del mejor presidente de la historia del Real Madrid. Los próximos años le van a restar más que sumar", advirtió.