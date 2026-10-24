Se resuelve por fin la incógnita: ya hay árbitro para el Clásico en el Camp Nou

Las quinielas arbitrales han dado varios giros en las últimas horas hasta que el Comité Técnico de Árbitros ha hecho pública su decisión definitiva, con un colegiado que no aparecía entre los nombres que más fuerza habían ganado en las filtraciones previas

Tras semanas de informaciones contradictorias, con distintos nombres sobre la mesa y varias filtraciones posteriormente desmentidas que apuntaban a colegiados diferentes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha despejado las dudas y ha elegido a un árbitro que no figuraba entre los principales candidatos que se habían barajado.

Juan Martínez Munuera será el encargado de dirigir el Barcelona-Real Madrid, con Javier Iglesias Villanueva al frente del VAR.

Martínez Munuera, ante su quinto Clásico

El colegiado valenciano, de 44 años, afrontará su quinto Clásico después de una trayectoria de doce temporadas en Primera División y de ser internacional desde el 1 de enero de 2015. Su balance en los cuatro enfrentamientos anteriores entre azulgranas y madridistas favorece al conjunto blanco, que se ha impuesto en tres ocasiones, por una única victoria del Barcelona.

El precedente más reciente se remonta a enero de 2024, cuando el Real Madrid venció por 4-1 al equipo azulgrana en la final de la Supercopa de España. Antes, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2022/2023, los blancos golearon por 0-4 en el Camp Nou, mientras que el Barça también se impuso por 0-4 en Liga en marzo de 2022.

El primer Clásico que dirigió Martínez Munuera tuvo lugar en octubre de 2020, con triunfo madridista por 1-3. Aquel encuentro estuvo marcado por el penalti señalado de Lenglet sobre Sergio Ramos tras consultar con el VAR, una acción que generó una gran polémica y que terminó siendo determinante en el resultado.

Los números del árbitro con Barcelona y Real Madrid

Martínez Munuera acumula una amplia experiencia con ambos equipos. Al Real Madrid lo ha dirigido en 46 partidos oficiales en Primera División, con un balance de 30 victorias, nueve empates y siete derrotas. Es el equipo al que más veces ha arbitrado en la máxima categoría.

En el caso del Barcelona, ha impartido justicia en su 37 encuentros, con un saldo favorable al conjunto azulgrana de 24 victorias, seis empates y siete derrotas.

Se trata de un colegiado que llega al partido con experiencia suficiente en los duelos de máxima exigencia entre ambos clubes.

Esta temporada ya ha arbitrado un encuentro a cada equipo. Dirigió la victoria del Barcelona por 1-3 frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y también estuvo al frente del contundente 4-0 del Real Madrid ante el Málaga.

Iglesias Villanueva estará en el VAR

La designación se completa con Javier Iglesias Villanueva, colegiado gallego de 43 años, que será el responsable del videoarbitraje. Forma parte del cuerpo específico de VAR desde la temporada 2024/2025.

Su presencia añade un ingrediente más a una cita que llega marcada por la tensión arbitral de las últimas jornadas. En febrero de 2025, Iglesias Villanueva recibió críticas desde el entorno madridista por su actuación en el VAR durante el Espanyol-Real Madrid, cuando no se solicitó la revisión de una posible expulsión de Carlos Romero por una entrada por detrás a Kylian Mbappé.