La RFEF niega a Hernández Hernández para el Clásico: "Descartado automáticamente"

El organismo federativo desmiente que el colegiado canario haya sido elegido para el Barcelona-Real Madrid del 25 de octubre y existe verdadero malestar por una filtración que ha generado discrepancias antes de tiempo

La elección del árbitro para el próximo Barcelona-Real Madrid se ha convertido en un inesperado foco de tensión antes incluso de que exista una decisión oficial al respecto.

La información que situaba a Alejandro Hernández Hernández como elegido para dirigir el Clásico del próximo 25 de octubre ha sido desmentida desde el entorno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que insiste en que todavía no se ha producido ninguna designación.

La noticia provocó rápidamente una importante repercusión, especialmente en la capital de España y Barcelona, donde el posible nombramiento del colegiado de Lanzarote generó críticas por su historial en este tipo de encuentros.

Sin embargo, fuentes federativas consultadas han negado que Hernández Hernández haya sido escogido y, es más, de hecho lo descartan ya que fue quien dirigió el último Clásico disputado. Por simple protocolo, lo normal es que haya una cara nueva en la designación definitiva.

La Federación niega que haya árbitro elegido

La información publicada posteriormente por Archivo VAR, cuenta especializada en materia arbitral y próxima al Comité Técnico de Árbitros (CTA), apunta en la misma dirección: el comité de designaciones todavía no se ha reunido y, por tanto, no existe una decisión tomada sobre quién dirigirá el encuentro.

Desde la RFEF también se mantiene la nueva política de comunicación de las designaciones, según la cual los colegiados de los partidos se conocerán únicamente 24 horas antes de su celebración. En este caso, habrá que esperar prácticamente hasta el sábado 24 de octubre para conocer oficialmente al encargado de impartir justicia en el duelo del Spotify Camp Nou. Pero el asunto va más allá del simple desmentido.

Malestar por una filtración que genera ruido

En la Real Federación existe malestar por la filtración de un nombre que, oficialmente, no ha sido seleccionado. El Clásico es uno de los encuentros que más presión genera alrededor del arbitraje y cualquier información sobre el colegiado elegido puede condicionar el debate en las semanas previas.

De hecho, la situación abre ahora una situación cuanto menos curiosa. Hernández Hernández podría haber estado entre los candidatos inicialmente, pero la publicación de su supuesto nombramiento y el revuelo generado alrededor de su figura juegan más que nunca en su contra. En el entorno federativo existe la sensación de que, si todavía no había ninguna decisión tomada, ahora el canario puede ser precisamente quien tenga menos opciones de acabar siendo designado, en parte para evitar que la filtración termine condicionando la elección.

Un colegiado marcado por sus Clásicos

El nombre de Hernández Hernández no es, en cualquier caso, casual. El colegiado canario ha dirigido seis Clásicos a lo largo de su carrera, con un balance favorable al FC Barcelona: tres victorias azulgranas, dos empates y un triunfo del Real Madrid.

Entre sus partidos más recordados aparece el 2-3 del Santiago Bernabéu de 2017, decidido por el histórico gol de Messi en el minuto 93. También dirigió un 2-2 del Camp Nou de 2018, en un encuentro cargado de polémica, y el más reciente enfrentamiento de 2025 en Montjuic, que terminó con victoria azulgrana por 4-3 y dejó como una de las grandes acciones de la noche una mano de Tchouaméni dentro del área que no fue señalada como penalti, incluso después de ser llamado a capítulo desde el VAR. Precisamente, ese historial explica el revuelo provocado por la información inicial.