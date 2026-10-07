El Clásico del 25 de octubre en el Camp Nou ya tiene árbitro designado

Alejandro Hernández Hernández será el encargado de impartir justicia en el primer gran duelo entre azulgranas y blancos de la temporada, un nombramiento que recupera inevitablemente uno de los episodios arbitrales más comentados de los últimos tiempos entre ambos equipos

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid del próximo 25 de octubre ya tiene árbitro. Alejandro Hernández Hernández será el encargado de dirigir el primer enfrentamiento de la temporada en el Camp Nou. La designación todavía está pendiente de ser oficial, pero el colegiado canario ya sabe que es nuevamente el elegido para uno de los partidos más importantes del calendario de LaLiga.

Su elección llega, además, con un precedente muy reciente. El colegiado nacido en Arrecife (Lanzarote) ya dirigió el último Clásico disputado el pasado mes de mayo, un encuentro que terminó con victoria del conjunto azulgrana por 2-0 y que coincidió con la celebración del título liguero del Barça. Sin embargo, el episodio que más rápidamente aparece al recordar su trayectoria en estos enfrentamientos no pertenece a aquel partido, sino al anterior.

Fue en mayo de 2024 cuando el árbitro canario se llevó gran parte de las críticas por no señalar un penalti por unas manos de Tchouaméni dentro del área. La acción dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes arbitrales más comentadas de aquel Clásico, pese a que el Barcelona terminó imponiéndose por 4-3 y dio un paso casi definitivo hacia el título.

Martínez Munuera le llamó aquella vez desde el VAR para que fuera al monitor a revisar las imágenes y Hernández Hernández decidió no revocar su decisión inicial de no conceder penalti. Evidentemente, el enfado aquella tarde en Montjuic fue mayúsculo puesto que la imagen de las manos del francés parecía muy clara.

Será su séptimo Clásico

El encuentro del 25 de octubre supondrá el séptimo Clásico que dirige Hernández Hernández a lo largo de su carrera. En los seis anteriores, el balance favorece al Barcelona, que consiguió tres victorias, mientras que se produjeron dos empates y un solo triunfo del Real Madrid.

El primero llegó el 2 de abril de 2016, cuando el Barça se impuso por 1-2 en el Santiago Bernabéu. Un año después volvió a dirigir el duelo, también en Madrid, con otra victoria azulgrana por 2-3. Fue lel famoso partido que terminó con un gol de Messi y la mítica celebración del argentino ofreciendo su camiseta a la grada del Bernabéu. Posteriormente llegó el empate 2-2 del 6 de mayo de 2018 y el 0-0 del 18 de diciembre de 2019, ambos en el Camp Nou.

Los dos precedentes más recientes son precisamente los que más memoria despiertan. En mayo de 2024 llegó aquel 4-3 ya mencionado y recordado por la polémica de las manos de Tchouaméni y, en mayo de 2026, el Barça volvió a imponerse, esta vez por 2-0.

Sus números con Barça y Madrid

Hernández Hernández ha dirigido al Barcelona en 42 ocasiones, con un balance de 26 victorias, 12 empates y cuatro derrotas. En el caso del Real Madrid, suma 37 partidos arbitrados, con 21 triunfos blancos, seis empates y diez derrotas.