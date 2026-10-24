Flick se cansa de polémicas con los árbitros: "No quiero hablar más de este tipo de cosas"

El técnico alemán compareció en la víspera de una cita decisiva para el Barcelona, analizó las virtudes del conjunto blanco mostrando su admiración por Mourinho y valoró el estado de su plantilla tras la derrota en París, confirmando que Jules Koundé no estará disponible

En la línea que le caracteriza, Hansi Flick quiso apartarse de una vez por todas del debate sobre los colegiados que ha marcado las horas previas al Clásico.

El míster alemán compareció en sala de prensa muy sonriente e insistió en su confianza en el arbitraje y pidió proteger a todos los implicados en el fútbol. "No creo que los comentarios les afecten. Confío plenamente en ellos. El arbitraje es de calidad. Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es muy importante proteger a los nuestros, y también a los árbitros. No quiero hablar más de este tipo de cosas".

Este discurso llega como contestación a todas las declaraciones que han sobrevenido desde el Real Madrid. "Prefiero centrarme en preparar a mi equipo, no me preocupan estas cosas. No estoy aquí para dar titulares".

Confirma la baja de Koundé y habla de Dani Olmo

Flick confirmó que Jules Koundé no llegará a tiempo para el encuentro y descartó correr riesgos con el defensa francés. "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo".

El técnico también se refirió a Dani Olmo, que atraviesa un momento complicado por la lesión que le tendrá en el dique seco al menos un mes "Dani estaba en un gran momento, en forma. No ha tenido suerte. Pero hay que aceptarlo también, él no está contento. Se perderá muchos partidos. Tenemos a Fermín. Nos aportan los dos gran calidad".

El respeto de Flick hacia Mourinho

El preparador del Barcelona dedicó elogios al entrenador portugués, al que conoce y considera una referencia por su trayectoria en los banquillos. "Le tengo el mayor respeto. Cuando uno gestiona equipos a este nivel y demuestra estos éxitos estamos hablando de calidad. Le visité cuando estuve en la selección, y todos los jugadores hablan maravillas de él. Es un gran compañero, con éxito".

En su valoración inicial, Flick también lo definió como "un colega, un compañero de profesión" y un entrenador de "éxito en todos los clubes en los que ha estado".

El Real Madrid y el peligro de Mbappé

El alemán espera un rival con confianza y mucho potencial ofensivo, especialmente en los metros finales. "Espero un equipo con mucha confianza. Es un gran club. Es un bloque con grandes jugadores y con un gran entrenador. Así lo veo. Tiene futbolistas fantásticos, sobre todo en el último tercio. Tenemos que estar listos".

Para frenar a Mbappé y al resto de atacantes madridistas, considera fundamental el trabajo de todo el equipo. "Lo importante es posicionarnos bien con y sin balón. Y tener una buena distancia entre futbolistas, presionar con el jugador con balón... si lo hacemos todo bien será fácil defender las jugadas del Real Madrid. Cubarsí y Gerard están jugando muy bien. Lo que hacen es increíble. Están creciendo juntos. Estoy muy contento".

También advirtió de la importancia de las acciones a balón parado "Sabemos los puntos fuertes del Real Madrid, y en las jugadas de estrategia es uno de los mejores equipos. También son fuertes físicamente. Hay que defender mejor que en París. Lo hemos comentado hoy".

Xavier Espart y Rodri, protagonistas

Flick valoró el crecimiento de Xavi Espart y su capacidad para desenvolverse en distintas posiciones defensivas. Contra el Real Madrid apunta a titular en el lateral derecho. "Todos sabemos que es un profesional. Lo ha hecho muy bien en ambos lados de la defensa. Para mí es un jugador increíble, pero tiene margen de mejora. Tiene potencial. Su rendimiento es bueno, pero debe seguir demostrándolo".

Sobre Rodri, destacó su aportación al centro del campo y su entendimiento con Pedri. "Siempre nos centramos en nuestro equipo, y al ver que podíamos ficharlo sabíamos que nos ayudaría. Es una pieza que nos aporta mucho. Lo hemos visto ya en los primeros partidos. Vemos su impacto en el equipo y en el club, y estoy contento de que esté aquí. Él y Pedri nos aportan calidad en la medular".

La derrota en París, una oportunidad para crecer

El técnico reconoció que el Barcelona debe corregir errores después de su último compromiso europeo, aunque considera que el equipo puede aprovechar el Clásico para seguir evolucionando. "Hemos hablado con los jugadores, hemos analizado el encuentro. Hicimos cosas muy bien, pero hay situaciones que debemos mejorar. Tenemos que crecer. Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, es una oportunidad para crecer como equipo".

En cuanto al estado físico de sus futbolistas, transmitió tranquilidad al barcelonismo: "Tengo buenas sensaciones, los jugadores se han recuperado. Están listos para el partido".

Por último, Flick quiso subrayar la dimensión mundial del enfrentamiento entre azulgranas y madridistas, más allá de los tres puntos en juego. "El Clásico es distinto. Es el mejor partido que ofrece este deporte. Todo el mundo, millones de personas, tiene puesta la mirada en el partido. Personas de diferentes culturas, generaciones... son tres puntos pero es mucho más. Es fantástico. Mi equipo sabe cómo jugar. Estamos listos. Tengo confianza en mi equipo", finalizó.