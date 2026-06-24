José Elías no descarta sumarse a la carrera por ser presidente del FC Barcelona
El empresario ha dicho que antes de meterse en política, apostaría por intentar conseguir ser presidente del club catalán. Una situación que no ha intentado antes porque ha estado centrado en otros asuntos y también porque considera una osadía hacerle frente a Joan Laporta cuando el equipo está ganando
El empresario José Elías ha señalado que no descarta presentarse algún día a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Elías ha afirmado que antes que meterse en política, intentaría llevar las riendas del club catalán a sabiendas que puede ser un buen momento ya que Joan Laporta no puede presentarse al haber limitación de mandatos.
José Elías ha señalado que para las próximas elecciones puede ser un buen momento para poder ser presidente del FC Barcelona y que Joan Laporta no se puede presentar más y por la competencia la cual argumenta que es débil y casi sin apoyos, "Es un buen momento ahora porque Laporta no se puede presentar otra vez. Lleva dos y no se puede otro, entonces ahora se queda como huérfano. Tienes los de siempre que se han ido presentando, que muchos no han llegado al corte. El Víctor Font, el Marc Ciria que no llegó ni a las firmas esta vez", ha dicho en el podcast Búscate la Vida.
El empresario, por tanto, está abierto a presentarse a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, pero ha afirmado que quizás lo haga apoyando a algunos de los candidatos en vez de liderarla. "Me gustaría, si tuviera que hacer algo en mi vida, así rollo en campaña electoral, no sé si de primero, eh, no te estoy diciendo que me vaya a presentar, pero sí que me gustaría ir en alguna candidatura seguramente".
Uno de los factores que motivan a José Elías para meterse de lleno en la carrera por el FC Barcelona es que Joan Laporta no estará presente. "Es un buen momento porque está todo muy virgen. No creo que nadie salga con ventaja. Y presentarte contra Laporta ahora que el equipo va más o menos bien, estás muerto".
José Elías aclara su relación con Joan Laporta
José Elías, ha aclarado que su relación con Joan Laporta no existe actualmente. "No tenemos relación. Escaldado no, pero con Jan Laporta no tengo ni buena ni mala relación, no la tenemos".
El empresario ha analizado el trabajo que ha realizado Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. "Yo no hablo mal de Laporta, yo creo que no lo ha hecho mal, más allá de lo que dicen las malas lenguas, que no voy a meter, el equipo a nivel deportivo está bien, han salvado con las palancas y no tengo argumentos contables como para decir si la compañía por dentro está bien o está mal, pero... creo que hay partido. Hay una bacita que hay que jugar en función de quién se presente, pero en los peores momentos tampoco se ha presentado gente con mucha".