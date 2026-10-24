Mourinho responde a Fermín y lanza un aviso sobre el árbitro del Clásico: "A nosotros nos cansan otras cosas"

El entrenador del Real Madrid compareció en la víspera de la visita al Barcelona en el Camp Nou, donde defendió el margen de crecimiento de su equipo y dejó claro que no cambiará sus planes por las individualidades del conjunto azulgrana

José Mourinho ya vive el Clásico. El entrenador del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación antes de visitar al FC Barcelona este domingo y dejó varios mensajes sobre la polémica arbitral, las declaraciones de Fermín López y el momento de ambos equipos.

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El técnico portugués no esquivó las cuestiones más espinosas y reivindicó el trabajo de su plantilla, al tiempo que recordó que su proyecto todavía se encuentra en una fase inicial.

Mourinho responde a Fermín y señala la polémica arbitral

Preguntado por las palabras de Fermín López, que había mostrado su cansancio por las quejas del Real Madrid sobre los árbitros, Mourinho respondió a su estilo, cargado de sarcasmo, dejando un mensaje directo para el futbolista onubense. "Puede ser. A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa nuestro discurso con el árbitro. Así es".

El técnico también se pronunció sobre las filtraciones relacionadas con la designación arbitral del encuentro, que todavía no se había comunicado oficialmente. Mourinho aseguró que no le preocupa quién sea el colegiado, pero sí que se respeten los procedimientos establecidos. "A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto siempre desde el principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber que el árbitro es A, B o C. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas, que de momento, según informaciones internas, todavía no se han roto".

El portugués insistió en que no conoce oficialmente la identidad del encargado de dirigir el Clásico, pese a las informaciones que han circulado durante las últimas semanas. "Hace tres semanas ha salido el nombre de un árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí nadie me ha dicho: 'El árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien".

"El Madrid con Mourinho gana títulos"

Mourinho también fue preguntado por la importancia del encuentro y por si el Clásico puede servir como una prueba definitiva para medir las posibilidades de su equipo esta temporada. El entrenador madridista rechazó esa interpretación y reivindicó su trayectoria. "Buena dinámica. Llegamos bien, metemos goles... Mi experiencia en los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes no tiene mucho sentido".

Sobre si considera que merece más crédito por el trabajo realizado, el técnico explicó que su prioridad es que se valore a sus futbolistas cuando las cosas salen bien y que se le responsabilice a él cuando no funcionan. "Tengo la sensación de que el Madrid es así. No busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es la historia de todos los entrenadores. Unos partidos los ganan los jugadores y otros los pierden los entrenadores, así es nuestra vida".

El portugués recordó, además, la dimensión mundial del enfrentamiento entre azulgranas y madridistas. "Son mínimo dos Clásicos a la temporada. Lo más importante es la dimensión mundial. Hay otros importantes, pero este es único. El mundo se para para verlo". Y, al ser preguntado directamente por si el encuentro será la prueba definitiva para su equipo, fue contundente: "No lo es. El Madrid con Mourinho gana títulos".

La derrota del Barça en París no cambia sus planes

El entrenador madridista no considera que los resultados más recientes deban alterar la preparación del encuentro. Ni la derrota del Barcelona ante el PSG ni la goleada del Real Madrid al Leipzig sirven, a su juicio, para establecer conclusiones definitivas. "No me dice nada. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig hubiésemos perdido 1-4, mi estado de alma hubiera sido el mismo para este partido".

Mourinho también defendió que no es justo comparar a su plantilla con un Barcelona que lleva más tiempo trabajando con su entrenador. El portugués considera que el Madrid todavía está construyendo su identidad. "La gente que hace una semana pensaba que el Barça nos puede golear, ahora piensa lo mismo. No creo que vaya a cambiar la idea. Que se hable bien del Barça es algo que no me afecta".

El técnico reconoció los méritos del conjunto azulgrana, aunque pidió perspectiva a la hora de valorar a su propio equipo. "Para ser honesto, hay partidos en los que obviamente merecen que se hable muy bien porque hacen cosas muy buenas. En nuestro caso, se nos mira como un producto acabado. Los productos acabados en el fútbol son difíciles".

"Si hablas de nosotros en una fase adelantada del proceso, venimos trabajando hace tres meses. Si quitamos la pretemporada, el parón de selecciones... trabajamos mes y medio. Lejos de ser un producto acabado, es un producto inicial donde estamos en una fase inicial donde su entrenador está conociendo, analizando, defendiendo caminos... Los jugadores también me están conociendo. Comparar un equipo así con otro que lleva más años, no me parece justo", añadió.

Lamine Yamal, Flick y la vuelta al Camp Nou

Mourinho también fue cuestionado por Lamine Yamal, una de las principales amenazas ofensivas del Barcelona. El portugués elogió su calidad, pero dejó claro que no modificará su planteamiento por la presencia de un futbolista concreto. "Son todos muy buenos. Es como en el Madrid. No he conseguido encontrar un jugador que no sea muy bueno. Es un gran jugador. Una cosa es respetar y otra es cambiar planes u olvidar tu esencia. Eso no lo haremos. Ni con él ni con otro adversario de gran calidad".

Sobre Hansi Flick, el entrenador madridista fue breve y cortante, aunque reconoció el trabajo del alemán. "No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. Es un gran entrenador, está haciendo un óptimo trabajo. No puedo decir nada más".

Tampoco concedió una importancia especial a regresar al Camp Nou, más allá de la dificultad que supone enfrentarse a un rival de semejante nivel. "Es igual que ir a otro estadio. Hablamos de un equipo de mucha calidad. No es lo mismo jugar contra un equipo de gran calidad que con otro de menor calidad".

Mourinho ya tiene decidido el once

El técnico confirmó que tiene definida la alineación para el Clásico, aunque evitó ofrecer pistas sobre su planteamiento táctico y los futbolistas que serán titulares. "Claro", respondió cuando le preguntaron si ya tiene decidido el once.

Al ser cuestionado por su idea de juego y la estructura que utilizará ante el Barcelona, volvió a esquivar la pregunta con ironía. "Sí, pero no te puedo responder a esa pregunta. De los planes o estructura, no respondo. Eres listo, pero yo no soy estúpido (risas)".

Por último, Mourinho bromeó sobre la barba que luce desde hace un mes y que algunos han relacionado con la buena dinámica de resultados del equipo. "Para nada supersticioso. ¿Estoy horrible con la barba? ¿La tengo que cambiar? (ríe). Soy de los pocos en el fútbol sin supersticiones".

El portugués afronta así un Clásico de máxima exigencia, con el Real Madrid en buena dinámica y dispuesto a discutir el liderato al Barcelona, que encabeza la clasificación con 27 puntos, seis más que los blancos, terceros por detrás del Atlético de Madrid, que suma 22.