Laporta tiende la mano a Messi tras años distanciados: "Que nuestra historia sea eterna"

El presidente del FC Barcelona ha felicitado al argentino por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y ha reivindicado el vínculo entre el futbolista y la entidad azulgrana; este acercamiento se produce un lustro después de un adiós que mantiene la herida abierta

La relación entre Joan Laporta y Leo Messi deja una pequeña señal de acercamiento tras años de distanciamiento. El presidente del FC Barcelona ha aprovechado la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al astro argentino para dedicarle un cariñoso mensaje público en el que reivindica su legado en el club y expresa su deseo de que la conexión entre ambos siga viva para siempre. Un gesto que llega después de años de distanciamiento desde la traumática despedida del futbolista en el verano de 2021.

El dirigente azulgrana ha felicitado al actual jugador del Inter Miami a través de sus redes sociales, citando el mensaje publicado previamente por el Barça. Sus palabras no se han limitado a reconocer los méritos deportivos de Messi, sino que también han puesto el foco en la relación sentimental e histórica que une al argentino con la entidad catalana.

"Leo, enhorabuena por la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un merecido reconocimiento a tu trayectoria futbolística y humana. Con tu talento contribuiste a hacer aún más grande el FC Barcelona, el club de tu vida, ayer, hoy y siempre. Messi y Barça, Barça y Messi, una historia de éxito compartida de la que nos sentimos profundamente orgullosos todos los barcelonistas y que deseamos que sea eterna".

El mensaje resulta especialmente significativo por su destinatario y por el momento en el que se produce. La ruptura de 2021, cuando el Barcelona comunicó que no podía renovar a su gran estrella por las dificultades económicas y las restricciones de LaLiga, marcó un antes y un después en su relación. Messi terminó marchándose al Paris Saint-Germain entre lágrimas y sin poder despedirse de la afición en el Camp Nou, como habría deseado.

Laporta quiere recuperar la relación con Messi

Desde entonces, el vínculo entre ambos ha estado marcado por la distancia y por las heridas que dejó aquella separación. Aunque Laporta ha manifestado en diferentes ocasiones su intención de rendir homenaje al argentino, el reencuentro institucional y emocional sigue siendo una asignatura pendiente para el barcelonismo.

El presidente azulgrana vuelve ahora a tenderle la mano con unas palabras que insisten en la idea de que Messi pertenece a la historia del club independientemente de dónde continúe su carrera. Laporta mantiene su objetivo de homenajear al jugador en el Camp Nou después de haber intentado su regreso en el verano de 2023, cuando terminó su etapa en París. Messi quiso volver entonces -incluso con Laporta en la presidencia-, pero se decidió finalmente por la MLS ante las dificultades económicas que seguía atravesando el club de sus amores. Ahora todo se reduce a un reconocimiento que permita cerrar definitivamente la herida y que reconcilie al jugador con el club de su vida.

El gesto del presidente también coincide con una jornada especialmente importante para Messi, que ha recibido uno de los grandes reconocimientos de su trayectoria, un galardón que le hacía especial ilusión por todo lo que significa para él y para su familia. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue una carrera que ha trascendido los éxitos futbolísticos y que ha convertido al rosarino en una figura de dimensión mundial.

Messi también recuerda con cariño su etapa en el Barça

El acercamiento de Laporta llega, además, después de que el propio Messi recordara con emoción su trayectoria en el Barcelona. En una entrevista concedida a EFE antes de la ceremonia, el argentino habló de aquellos años en los que compartió vestuario con algunos de los mejores futbolistas de la historia y conquistó prácticamente todos los títulos posibles. "Tuvimos la suerte de ganarlo todo, también de la manera como lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos... Nos lo pasábamos muy bien", explicó.

Pese a la forma en la que terminó su etapa en el club, Messi conserva un recuerdo especial de su vida en Barcelona. Su reflexión no se limita a los títulos, sino que también pone en valor la convivencia diaria y la felicidad que experimentó durante buena parte de su carrera en el equipo azulgrana.

El argentino no tomó la palabra durante la gala celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, de acuerdo con el formato establecido por la organización, pero su presencia y sus declaraciones previas volvieron a situar al Barça en el centro de su visita.

Se especuló con su presencia en el Clásico

La visita de Messi a España también alimentó las especulaciones sobre una posible aparición en el palco del Camp Nou para presenciar el Clásico de este sábado. Su presencia en Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias para su posterior viaje a Barcelona para presenciar su primer Clásico como espectador y posteriormente a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro, donde es uno de los nominados. Las especulaciones apuntaban la posibilidad de que aprovechara su estancia en Europa para cumplir con todas estas citas.

Sin embargo, Messi no estará en el Camp Nou para ver el Barcelona-Real Madrid. El argentino ha priorizado sus compromisos profesionales con el Inter Miami y ha emprendido el regreso a Estados Unidos para preparar el encuentro de su equipo contra los New York Red Bulls, previsto para este sábado a las 23:30 horas en España, en Nueva York.

El futbolista no se quedó a la cena posterior a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, consciente de que debía atender sus obligaciones profesionales y regresar cuanto antes para incorporarse a la dinámica de su equipo.