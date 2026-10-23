Mucho ruido y estrellas, pero más fútbol en el lado azulgrana

El Barcelona llega al Clásico con argumentos para discutir la superioridad del Real Madrid: más equilibrio colectivo, un centro del campo capaz de dominar y estrellas como Lamine Yamal y Raphinha en plena explosión goleadora. Aunque Courtois y Mbappé pueden decidir el partido, el Barça convence más como equipo, y el duelo ante el PSG dejó una sensación de fútbol más completo y emocionante

Hay partidos que se ganan con una individualidad, otros que se deciden por detalles y algunos que permiten distinguir qué equipo tiene una idea más reconocible. El Barcelona - Real Madrid pertenece un poco a todas esas categorías. Es el encuentro que paraliza el fútbol español, el que acumula décadas de rivalidad y el que suele convertir cualquier resultado en un debate interminable. Pero, más allá de la historia, hay una pregunta que merece hacerse antes de que el balón eche a rodar: ¿tiene el Real Madrid mejor plantilla que el Barcelona o seguimos concediéndole ese privilegio por su nombre y su capacidad para ganar?

Mi respuesta es clara: a día de hoy, me convence más el Barcelona como equipo. No necesariamente porque tenga mejores futbolistas en cada posición, sino porque dispone de una estructura colectiva que permite que muchas de sus piezas crezcan. El conjunto de Hansi Flick ha ganado sus nueve primeros partidos ligueros y llega al encuentro del domingo con seis puntos de ventaja sobre el equipo blanco. La derrota ante el PSG, eso sí, dejó al descubierto sus problemas defensivos y recordó que dominar no siempre significa controlar.

¿Es realmente un clásico?

Hay algo que siempre me ha llamado la atención con esta denominación. Si entendemos un clásico como un enfrentamiento entre dos ciudades, el Barcelona - Real Madrid no encaja exactamente en esa definición geográfica: Barcelona y Madrid son dos ciudades distintas, sí, pero el término no funciona como una regla que obligue a que todos los clásicos enfrenten a equipos de ciudades diferentes. En el fútbol español, el nombre de El Clásico se ha asentado por la dimensión histórica, deportiva y social de esta rivalidad.

Por eso, más que discutir una etiqueta, prefiero cuestionar lo que representa hoy. Durante muchos años, el Barcelona y el Real Madrid fueron los dos grandes escaparates del fútbol mundial. Entre ambos reunieron a algunos de los mejores jugadores de la historia, protagonizaron la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo y elevaron cada enfrentamiento a una dimensión que trascendía LaLiga.

Barcelona - PSG: un partido más completo que el Clásico

El Barcelona perdió por 4-2 en París, pero aquel encuentro me pareció más completo, desde el punto de vista futbolístico, que muchos de los duelos recientes entre azulgranas y madridistas. No por el resultado, evidentemente, sino por la cantidad de registros que aparecieron sobre el césped: presión, velocidad, ataques elaborados, transiciones, ocasiones y errores que se pagaron muy caros. Sobre el césped estaban dos de los mejores equipos del mundo, actuales, dos conjuntos con talento suficiente para hacer daño en cualquier momento y que obligaron al rival a llevar sus límites al máximo. Esa sensación de que podía pasar cualquier cosa, de que cada ataque podía terminar en una ocasión y de que ninguno estaba dispuesto a renunciar a su propuesta, convirtió el partido en un auténtico espectáculo.

El PSG llegó a rematar 22 veces, por las 18 del Barcelona, en un partido con 40 disparos y once grandes ocasiones. Joan García, pese a encajar cuatro goles, firmó diez paradas. Fue un encuentro de ida y vuelta en el que los dos equipos encontraron la manera de hacer daño y en el que cualquier pérdida podía convertirse en una ocasión. El Barcelona tuvo capacidad para reaccionar dos veces, pero volvió a sufrir cuando el PSG aceleró. Esa mezcla de calidad, valentía y vulnerabilidad lo convirtió en un partido tremendamente atractivo. El equipo de Hansi Flick terminó con un 53 % de posesión.

El Clásico tiene otro componente: la tensión de la rivalidad, la presión de la grada y el peso de la historia. Pero no siempre ofrece un fútbol tan completo. En ocasiones, el miedo a perder, la batalla táctica o una genialidad individual terminan pesando más que el juego colectivo. Y ahí es donde el Barcelona puede marcar diferencias si consigue imponer su estilo.

El uno por uno donde gana el Barcelona

La comparación entre Barcelona y Real Madrid no puede quedarse en quién tiene más nombres conocidos. Hay que mirar qué está produciendo cada futbolista, cómo influye en el juego y qué alternativas ofrece cada plantilla. Y, al menos en el arranque liguero, los números permiten defender que el conjunto azulgrana tiene más argumentos colectivos, aunque el Madrid cuente con un goleador como Kylian Mbappé.

En portería Courtois continúa siendo una de las grandes garantías del Real Madrid. Su experiencia en partidos decisivos y su capacidad para resolver situaciones límite le dan un valor que no siempre se refleja en las estadísticas. Joan García, por su parte, está demostrando que puede responder a grandes exigencias: ante el PSG realizó diez paradas, aunque encajó cuatro goles. En Liga, Courtois suma 29 paradas frente a las 15 de Joan García. No significa necesariamente que el madridista esté siendo mejor: también influye el volumen de ocasiones que recibe cada portero. De hecho, el Real Madrid ha afrontado más disparos en contra por partido que el Barcelona. Por eso, la ventaja es para Courtois por experiencia y trayectoria, pero Joan García ofrece motivos para confiar en él.

En defensa el Barcelona quiere construir y el Madrid necesita protegerse. Pau Cubarsí destaca por su capacidad para iniciar las jugadas, mientras que los laterales azulgranas pueden dar amplitud y convertirse en una opción más para superar la presión. Sin embargo, la derrota en París dejó una advertencia: adelantar la defensa exige coordinación y cualquier pérdida puede convertirse en una ocasión rival. El Real Madrid tiene centrales con condiciones físicas para defender espacios y jugadores capaces de corregir situaciones complicadas. Pero sus números colectivos dejan un dato interesante: el Barcelona promedia 697 pases por partido, frente a los 528,6 del equipo blanco. Esa diferencia refleja dos maneras de entender el juego: los azulgranas buscan gobernar a través de la posesión, mientras que los madridistas pueden ser más verticales. Cuando el equipo de Flick consigue instalarse en campo contrario, sus defensas participan en una estructura que favorece el control. Cuando pierde el balón y queda expuesto, esa misma apuesta se convierte en su mayor debilidad. Ventaja colectiva para el Barcelona si consigue defender lejos de Joan García y no concede espacios a la espalda.

El centro del campo donde el Barcelona puede marcar la diferencia. Pedri representa una de las grandes fortalezas azulgranas. En las nueve primeras jornadas ligueras había disputado siete partidos como titular y acumulaba un gol y una asistencia. Son cifras discretas para medir su importancia real: su principal aportación consiste en dar continuidad a las posesiones, encontrar líneas de pase y decidir cuándo acelerar o pausar el encuentro. En el Real Madrid, Jude Bellingham aporta llegada, potencia y capacidad para aparecer en el área. Aurélien Tchouaméni ofrece equilibrio y recuperación, mientras que Arda Güler puede encontrar soluciones con su último pase. Son perfiles de enorme calidad, pero el Barcelona me parece más equilibrado cuando necesita dominar el balón y, al mismo tiempo, mantener una estructura que le permita recuperar rápido. Los azulgranas producen más pases y llegan al Clásico con una identidad de juego basada en la posesión y la presión, aunque eso no garantiza que vayan a ganar los duelos individuales, pero sí les permite aspirar a controlar más fases del encuentro. Por lo tanto, ventaja para el Barcelona por la combinación de control, asociación y capacidad para marcar el ritmo del partido.

El ataque de Raphinha y Lamine contra Mbappe. Es aquí donde los números ofrecen una comparación especialmente llamativa. Raphinha suma 12 goles en ocho partidos de Liga, mientras que Mbappé acumula nueve tantos en nueve encuentros. Lamine Yamal, por su parte, registra ocho goles y seis asistencias en nueve jornadas. Son cifras previas al Clásico y muestran que el Barça no depende de un solo futbolista para producir en ataque. Mbappé sigue siendo una amenaza extraordinaria. Ha marcado nueve goles y es capaz de transformar una transición en una ocasión clara con una sola carrera. Además, sus 38 disparos en Liga reflejan su protagonismo ofensivo. Lamine, con 36 remates, se encuentra muy cerca en ese apartado, pero añade seis asistencias que ilustran su capacidad para generar ocasiones para sus compañeros. La diferencia está en la variedad. El Barcelona cuenta con Raphinha, que atraviesa un inicio goleador espectacular, y con Lamine, que puede marcar, asistir, atraer a dos defensores y liberar espacios para los demás. El Madrid tiene en Mbappé a un finalizador capaz de decidir cualquier partido, pero la ausencia de Vinícius por sanción reduce sus alternativas de desequilibrio para este encuentro.

Las cifras goleadoras no miden por sí solas el trabajo defensivo, los movimientos sin balón, ni la capacidad para asociarse; pero, hablando de cómo llega cada equipo al Clásico, el Barcelona presenta más focos de peligro. Por esto, ventaja para el Barcelona por el momento de Raphinha y la combinación de gol y creación de Lamine, aunque Mbappé sea una amenaza individual de primer nivel.

Así que para mí, un equipo no es mejor solo por tener a la mejor estrella del fútbol, sino que también hay que conseguir que todas encajen en una propuesta colectiva capaz de competir contra los mejores... y eso es actualmente el Barcelona.