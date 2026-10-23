Joao Cancelo, jugador del Barcelona, desafía a sus críticos: "Desde la grada todo el mundo es especialista, me gustaría verlos en el campo"

El defensor portugués fue uno de los grandes señalados por la afición tras la derrota ante el PSG en Champions, recurriendo a las redes sociales para defenderse de los comentarios de algunos afcionados

Después de 11 victorias consecutivas en un espectacular arranque de temporada, el FC Barcelona sufrió su primer revés de curso en su visita al PSG en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions. El 4-2 ante el actual campeón de la máxima competición continental fue un jarro de agua fría antes del Clásico frente al Real Madrid. Pero al mismo tiempo, muchos lo han asumido como una cura de humildad. Incluso Hansi Flick, técnico azulgrana, no tuvo reparos en admitir que el conjunto francés es "mejor" que su equipo.

Quien no se ha tomado tan bien las críticas, en cambio, es Joao Cancelo, uno de los señalados por la afición culé en la derrota sufrida en el Parque de los Príncipes. El lateral portugués sufrió en defensa, tanto en el costado derecho como en el izquierdo, y le costó un mundo contener a Désiré Doué, viendo una cartulina amarilla. Pero fue especialmente la acción del cuarto gol del cuadro galo, en el que perdió la referencia de Fabián Ruiz y le permitió marcar a puerta vacía, la que le dejó retratado.

La respuesta de Joao Cancelo y una canción con mensaje

Las imágenes de su actuación no tardaron en difundirse a través de las redes sociales, donde muchos seguidores azulgranas expresaron sus dudas sobre la capacidad defensiva del luso en partidos de máximo nivel, a lo que el protagonista ha respondido de forma tajante. "Desde la grada todo el mundo es especialista. Me gustaría verlos entrar en el campo y aguantar la presión", señaló en una de sus 'stories' de Instagram.

Cancelo no hizo mención alguna al partido, pero no hay dudas de cuál es el sentido de su comentario, criticando a sus críticos. Además, acompañó su publicación con la canción ‘They Don't Care About Us’, (A ellos no les importa), de Michael Jackson, con lo que también quiso dejar otro mensaje con esa elección musical.

"Quien no puede dudar de sí mismo soy yo"

La frase elegida, no obstante, la atribuyó a Marcela Mattos (@profesoramarcelaparanotitti), profesora de lengua portuguesa que busca despertar las consciencias con sus textos. Aunque en la siguiente imagen, el jugador del Barça sí dejó otro mensaje para dejar claro que se siente fuerte pese a quedar señalado por parte de la afición: "Quien no puede dudar de sí mismo soy yo".

Los números de Joao Cancelo

Hasta la fecha, Joao Cancelo ha tenido un papel secundario en LaLiga, donde solo ha sido titular en dos de las nueve jornadas celebradas, saliendo desde el banquillo en otros cuatro encuentros y quedándose sin jugar en los tres restantes. Pero en la Champions sí está siendo un fijo para Hansi Flick, jugando los 90 minutos en los tres choques disputados.

Nuevo examen en el Clásico ante el Real Madrid

Este próximo domingo, en otro duelo de altura como el Clásico ante el Real Madrid, podría volver a gozar de una nueva oportunidad desde el inicio ante las bajas en defensa, pues Eric García no llegará seguro y Koundé sigue trabajando en su recuperación para intentar estar al menos en la lista.

Además, pese a las críticas recibidas, Cancelo es un jugador importante para Flick, que valora especialmente su capacidad ofensiva, la cual le ha permitido sumar dos goles y dos asistencias hasta la fecha. Además, la confianza del club también es grande, como demuestra que el pasado verano apretase para conseguir su contratación a coste cero, tras haber regresado cedido en enero por el Al-Hilal saudí, firmándole a sus 32 años un contrato hasta 2029.