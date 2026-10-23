Parece recochineo, pero no: habrá 13 cámaras más en 'El Clásico' que en el Real Madrid - Sevilla

La realización audiovisual del duelo entre el Barça y los merengues del próximo domingo, calificado como A+ por LaLiga, propiciará un despliegue mayor que en cualquier partido de blancos y azulgranas, con lo que no debe escaparse una toma como la que indultó a Arda Güler tras su codazo a Peque

El FC Barcelona-Real Madrid del próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el Camp Nou contará con el máximo despliegue audiovisual de LaLiga, que califica 'El Clásico' como un partido A+, con lo que destinará 38 posiciones de cámaras a lo largo y ancho del terreno de juego para que no se escape ningún detalle. Desde las principales a las de las porterías, en la línea de gol y en los banquillos, pero también una RefCam (la que portan los árbitros y ofrecen su POV) por vez primera en un duelo de esta magnitud y la BodyCam que miembros de ambos equipos podrían utilizar durante el calentamiento.

Aunque suena a recochineo, el amplio dispositivo desvelado por 'Marca' permitirá que sea más difícil la omisión de planos cercanos incluso en zonas donde no se esté jugando el balón (conectado, otro estreno, para evitar errores en la apreciación de fueras de juego o goles fantasma), de tal manera que no debe repetirse el esperpento del pasado domingo durante el Real Madrid-Sevilla FC, cuando no se pudo ver con claridad el forcejeo entre 'Peque' Fernández y Arda Güler que terminó con el codazo del turco al catalán en el cuello que todos menos los que sienten en blanco interpretaron como agresión, perdonando Busquets Ferrer, 'in situ', y Cuadra Fernández, en la sala VOR, la roja al local.

Y es que, a falta de confirmación de estos emisores subjetivos, habrá entre 25 y 26 cámaras más que un encuentro tipo A, como los que disputan siempre Real Madrid y FC Barcelona, por ejemplo. Suficientes para evitar esos apagones puntuales, si bien Sergio Carranza, realizador jefe de LaLiga y ex miembro de la TV oficial de los merengues, apuntaba en 'El Partidazo de Cope' que, en realidad, son ellos los que seleccionan qué planos mostrar a los espectadores y cuáles no; es de suponer que los árbitros sí disponen de todos. Eso sí, el adjunto a la presidencia culé, Enric Masip, recordaba otro episodio con 'gol fantasma' de Lamine Yamal ante Andriyi Lunin que tampoco se pudo ver.

Hasta 650 millones de espectadores en todo el mundo, pendientes del Camp Nou

Con una audiencia potencial de hasta 650 millones de espectadores y con un incremento en sus dos ediciones del curso pasado de un 51%, atraviesa 'El Clásico' por una excelente salud audiovisual. De esta forma, Disney lo emitirá en Francia (como DAZN, responsable en España y el África subsahariana) y los países escandinavos. ESPN (propiedad de la citada Disney) tiene la exclusiva en gran parte de Latinoamérica, salvo en Brasil, donde el canal de Youtube 'CazéTV' lo ofrecerá en abierto, y Argentina, donde operan DirecTV, DSports y DGO, como Paramount+, Amazon Prime Video y Flow. En Polonia, la señal será de Canal Plus.

En esta edición, 28 operadores de 28 mercados diferentes (Estados Unidos, Francia, Brasil, Iberoamérica, África, Oriente Medio y Europa) viajarán a Barcelona para generar contenidos, añade el diario de Unidad Editorial, que explica que, de forma simultánea, LaLiga ha activado iniciativas en mercados estratégicos de los cinco continentes, en países como USA, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, China, Singapur, Sudáfrica o Jordania, con 'celebrities', leyendas y creadores de contenido que ayudarán a generar interacciones antes, durante y después del Barça-Madrid.