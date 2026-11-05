Pellegrini señala al gol anulado al Betis, admite "estar amargado" y se refiere a la suspensión de la jornada liguera: "El empate habría sido un resultado más justo"

El míster chileno asegura que está conforme con lo que hizo el equipo en Dortmund pero amargado por el resultado en un "partido muy disputado" en el que le anularon un tanto por un "fuera de juego milimétrico"

Pese a la derrota, Pellegrini se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo y realizó una valoración positiva, a la par que opìnó sobre el gol anulado a Antony con 0-0.

"Partido muy correcto saliendo a buscar el triunfo. Tuvimos una ocasión de gol anulada por fuera de juego milimétrico. Partido muy disputado. Cuando empatamos, se pusieron rápidamente 2-1 y los últimos 15 minutos fueron nuestros con par de llegadas", señaló el míster, sin nada que reprochar al grupo: "Compitió el equipo, quedé conforme con lo que se hizo y amargado por el resultado. El 9 de 12 es un gran rendimiento en la Champions".

Pellegrini cree que el empate "habría sido más justo"

Además, Pellegrini alabó la madurez del equipo y también la personalidad "para venir a este estadio y buscarlo desde el comienzo tratando de implantar nuestro fútbol". "Por momentos lo pudimos hacer. El empate habría sido el resultado más justo", señaló el míster, tranquilo con la posición en la tabla.

"A pesar de la derrota, tenemos 9 de 12, un 75% de rendimiento. Muy alto. Quedan cuatro partidos. El próximo hay que intentar ganarlo como hoy y ya veremos hasta qué cantidad de puntos llegamos. Por ahora tenemos que estar insertos en ganar el próximo partido", apuntó el chileno, que alabó el partido de Aitor Ruibal.

Halagos a Ruibal

"A nadie le puede extrañar su entrega. Ha tenido esa personalidad y ese futbol. Hizo el gol, pudo hacer otro, viene saliendo de una lesión bastante larga. Me alegro mucho por él porque lo ha pasado mal en estos meses. Va a seguir mejorando su rendimiento. El gol le va a venir bien", celebró el 'Ingeniero', que manda un mensaje a la afición.

"Agradecer todo el apoyo que hemos tenido siempre. Que hayan venido 6.000 no es fácil. No pudimos darle la alegría del triunfo, pero la comunión es total y ojalá se mantenga siempre así. Quedan cuatro partidos para buscar la clasificación y ojalá mantengamos el nivel para acceder a la siguiente fase", apuntó.

Pellegrini, sobre la suspensión de la jornada liguera

Por otro lado, se refirió a la posible suspensión de la jornada liguera por la trágica muerte del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel: "No lo sabía, no podría da una opinión. La organización de la competición sabrá si se puede jugar o no con las circunstancias que han sucedido", indicó Pellegrini sin mojarse demasiado.