Ángel Ortiz y la fórmula del Betis en la Champions : "Intentar sacar puntos en Bratislava y hacernos fuertes en La Cartuja"

Ángel Ortiz fue uno de los protagonistas del Betis en el Signal Iduna Park. El canterano, que sigue ganando protagonismo en los planes de Pellegrini, valoró la derrota ante el Borussia Dortmund, defendió el rendimiento del equipo pese a las rotaciones y ya puso el foco en uno de los próximos compromisos europeo frente al Como, después de su contundente goleada al Lens

El Real Betis ha sumado su primera derrota de la temporada en competición europea tras caer en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund. Por dos goles a uno fueron doblegados los verdiblancos, a los que poco se les puede reprochar. Dieron todo sobre el verde y firmaron una gran primera mitad. Incluso se repusieron al tanto de Fabio Silva al comienzo de la segunda parte, pero Karetsas desequilibró el partido con un tanto desde la frontal del área.

La previa del partido estuvo marcada por el run run entre la afición bética por las grandes rotaciones que realizó Pellegrini en el once. Todo el mundo esperaba un equipo más titular sobre el verde del Signal Iduna Park. Pero la calidad del técnico chileno y la capacidad para tener a todos conectados demostró que no importa quién este sobre el verde que va a rendir igual.

La exigencia de la Champiosn para el Real Betis

Y ese fue el caso de Ángel Ortiz. El canterano ya es un fijo en la rotación de Manuel Pellegrini por la banda derecha y lo suele hacer bastante bien cada vez que sale como titular. Le está compitiendo poco a poco el puesto Héctor Bellerín. El chico de la cantera valoró en zona mixta el partido del equipo: “Estamos en la máxima competición europea, todos los equipos son buenos. Lo hemos intentado hasta el final, no se ha podido, pero bueno, creo que el equipo ha dado la cara y se ve que hasta los minutos finales estamos peleando”.

Uno de los resultados más impactantes de la jornada ha llegado desde Francia. El Como de Cesc Fábregas y uno de los próximos rivales del Real Betis en la Champions League, le ha endosado 9 goles al Lens en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League. Ángel Ortiz ha sido preguntado sobre el asunto y su próximo rival en la máxima competición de clubes: “La verdad que no lo sabía, pero, bueno, tengo varios amigos en el Como, y cada vez que puedo lo veo y creo que tienen bastante buen equipo. Así que, bueno, a por ellos cuando vengan a La Cartuja”.

A pesar de la derrota, el Betis sigue muy vivo

La derrota no trastocan mucho los cálculos del Real Betis de cara a la clasificación para la próxima ronda. Con un 75% de efectividad en estas cuatro primeras jornadas y 9 puntos de 12 posibles, el Betis se coloca en undecima posición y con la tranquilidad de tener media clasificación en el bolsillo siempre que responda en Bratislava y en La Cartuja. "Ahora creo que vamos a Bratislava, intentar sacar los puntos allí y también hacernos fuertes en La Cartuja", comentó Ortiz como la formula para conseguir una tranquila clasificación.

El chico está cumpliendo un sueño cada vez que se pone la camiseta del Real Betis y verse como titular en un escenario como el Signal Iduna Park en una noche de Champions. “Cuando salgo al campo y escucho el himno de la Champions me acuerdo de ese niño de pequeño que tantas veces soñaba con vivir noches así. Muy feliz por seguir teniendo oportunidades de vivir partidos así”, declaró Ángel Ortiz.

Una afición entregada a un equipo

Ángel Ortiz tuvo también palabras de agradecimiento para los aficionados desplazados hoy a Dortmund. “La verdad, qué bendita locura, desde aquí darle las gracias a todos esos béticos que un miércoles laborable vienen aquí a Alemania a acompañarnos. Es un sentimiento que creo que solo se puede explicar si lo sientes de verdad”, apostilló el lateral del Betis.