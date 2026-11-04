Dortmund 2-1 Betis: Luchó, golpeó y cayó en una noche histórica para el beticismo

El Real Betis firmó su primera derrota de la temporada en Europa tras su visita al Signal Iduna Park. Un escenario repleto de béticos que se desplazaron en una noche que nunca olvidará la afición sevillana a pesar de ser doblegados por el conjunto alemán

En el cuarto partido para ambos conjuntos en esta edición de la Champions League, se presentaron alemanes y españoles para afianzarse en la zona cómoda de la tabla clasificatoria tras el ecuador de la fase liga. De hecho, la victoria local supondría la caza en la clasificación del conjunto amarillo a los de Manuel Pellegrini. Ambos estarían con 9 puntos. El Betis llegó al encuentro con un pleno de victorias para buscar el 12 de 12 ante el rival más exigente hasta la fecha. Los alemanes quisieron quedarse con los tres puntos para sumar 9 en el casillero tras la derrota en la segunda jornada ante el Bodo noruego. El ambiente que se respiró en el Signal Iduna Park estuvo cargado de ilusión y noche mágica de fútbol europeo. El Betis terminó perdiendo, pero con mucha vida aún en la Champions League.

Correcto primer tiempo del Betis en Alemania

El primer periodo del partido fue de dominio amarillo tras un par de acercamientos que no terminaron en nada, finalmente. El Betis tuvo claro su plan de partido ante el dominio del equipo local: aprovechar las contras en los primeros compases de partido. Así llegó el primer tanto del partido, de hecho. Antony finalizó una contra para terminar con su sequía goleadora, pero el gol fue anulado. Fue el equipo de Niko Kovac quien sembró más peligro en el área rival durante los primeros 45 minutos.

La aparición salvadora de Álvaro Valles, como nos viene teniendo acostumbrados en las últimas semanas, fue la acción decisiva de la primera mitad para que el Real Betis y Borussia de Dortmund se marcharan empatados al descanso. No obstante, no todo fue dominio amarillo. El equipo heliopolitano llegó en varias ocasiones sin mucho acierto de cara a la portería de Kobel. Con un partido muy igualado, aunque quizás más decantado para el lado local en los puntos debido a la gran oportunidad que dispuso en el ecuador de la primera mitad, se marcharon los 22 protagonistas al vestuario.

Cambio de golpes en una segunda mitad que se decantó para el Borussia Dortmund

El segundo periodo comenzó sin cambio y de cara para los locales tras el temprano gol de Fabio Silva a los cuatro minutos de juego. El Borussia comenzó a dominar el partido. Eso sí, tan solo hasta que Pellegrini movió el banquillo con la entrada de Aitor Ruibal e Isco. Fue el primero quien anotó el empate tras una gran llegada por banda derecha a un pase tenso de Abde que cruzó todo el área rival.

Sin embargo, en Europa hace falta algo más que acertar con los cambios y el once titular para ganar un partido. Fue el griego Karetsas quien le dio la victoria a su equipo con el segundo tanto amarillo. Un disparo potente a la cepa del poste desde fuera del área fue suficiente para batir a un Álvaro Valles que minutos antes volvió a realizar una parada de autentica exhibición para mantener al equipo con vida. El Betis apretó en busca del empate en los minutos finales del encuentro con Morante en banda y Aitor Ruibal en la punta de ataque.

Ficha Técnica

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini (Gadou, 74'), ; Ryerson (Beier, 74'), Veerman, Nmecha (Chukwuemeka, 74'), Svensson; Bellingham, Guirassy (Karetsas, 33’) y Fabio Silva (Nwaneri, 89') .

Real Betis: Vallés; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez (Fran García, 70'); Bernal (Marc Roca, 78'), Deossa, Ceballos (Isco, 62') ; Antony (Aitor Ruibal, 62'), Abde y Parrott (Morante, 78').

Árbitro: Serdar Gözübüyük, de origen neerlandés, fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Dennis Hitler estuvo en la sala VOR. Fueron amonestados con tarjeta amarilla Ryerson, Natan, Bensebaini, Valentín Gómez, Jobe Bellingham y Diego Llorente

Goles: Fabio Silva desniveló el marcador tras estar atento en el área y empujar a portería una gran parada de Álvaro Valles que quedó muerta. Aitor Ruibal, que entró desde el banquillo empató el partido pasada la hora de partido. Fue Karetsas quien anotó el segundo local tras un potente disparo desde fuera del área.

Incidencias: El Signal Iduna Park registró una asistencia de más de 60.000 espectadores. Con este resultado, el Real Betis alcanza 7 de 12 posibles tras el inicio liguero.