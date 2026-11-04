"Tras la magia de tu escudo": más de 6000 béticos en el Signal Iduna Park en busca de hacer historia

La afición visitante ha lucido un tifo que evoca a la magia de estas grandes noches europeas, buscando que esta también pueda actuar en busca del imbatido en la Liga de Campeones

Hablar de noche histórica en el Signal Iduna Park se puede quedar hasta muy corto con lo que el Real Betis está viviendo este miércoles. Una auténtica avalancha verdiblanca ha aterrizado en tierras alemanas para intentar ser el jugador número doce para amarrar unos tres puntos que, a nivel clasificatoria, supondrían un salto prácticamente definitivo para cerrar el pase a la siguiente ronda de la máxima competición continental. Muchas horas de escalas y de esperas en el aeropuerto ha dado lugar a que, en uno de los templos más míticos del fútbol europeo, se pueda ver una grada visitando repleta de verdiblanco.

Eso sí, hablar únicamente de que el sector visitante está lleno sería casi mentir, ya que son más de 6000 aficionados los que se han desplazado a Renania del Norte para seguir viviendo historia con el equipo de sus amores, con el Real Betis. Desde aproximadamente la 13:00 (aunque nos consta que muchos ya empezaron en la fría noche alemana del día anterior), los aficionados se concentraron en una de las plazas de la ciudad para comenzar ya a vivir al máximo la experiencia del encuentro. ESTADIO Deportivo pudo estar con muchos de ellos que, entre otras cosas, destacaba el poder vivir este duelo tras veintiún años sin pisar la máxima competición continental. Muchos eran jóvenes cuando el Betis visitaba Anfield, y ahora ya llevan a sus hijos consigo para seguir con ese sentimiento Betis.

La llegada al estado ha sorprendido a muchos de los presentes ya que, al revés que en otros desplazamientos, no ha existido un cortejo como tal. Los aficionados, en grupo, han puesto rumbo al estadio y, sobre las 18:00, ya muchos estaban en los alrededores del Signal Iduna Park. Varios aprovechaban para comprar la bufanda del partido que, como hemos podido conocer, ya se ha agotado en varios stands propios del equipo de Dortmund. Cuando quedaban dos horas para el partido, el grueso de aficionados ya estaba en la grada animando y calentando el ambiente de una noche totalmente histórica en Alemania. Muchos se preguntaban en la previa si algún día volverían a vivir un momento como este y, como desgraciadamente estos días ya han demostrado, hay que saber saborearlo al máximo.

"Tras la magia de tu escudo"

La afición del Betis no se puede decir que esté fallando en las citas de la máxima competición continental, viéndose en La Cartuja cuando mostraron esos imponentes tifos que han engalanado la grada y que, sin lugar a duda, supone un paso más que importante en busca de la victoria. Un servidor in-situ en el estadio puede asegurar (sin miedo a equivocarse) que los béticos han silenciado en varias ocasiones al muro amarillo, y eso no es plato sencillo.

Para el encuentro de hoy, no ha faltado ese tifo al comienzo del partido. La afición bética ha mostrado un tifo con clara referencia a la magia y un mensaje "tras la magia de tu escudo". También ha habido bengalas, algo que ha sido advertido por parte de la megafonía local que estaba prohibido, por lo que habrá que ver si puede acarrear alguna sanción por parte de la UEFA, como ya advirtió la entidad bética. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de consecuencia.