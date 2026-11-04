Mateo Flores dispara las opciones del Betis de recuperar el dinero perdido en verano por una operación frustrada

Frustrada la operación por 1,4 millones en el pasado mercado, el protagonismo del canterano bético aumenta las opciones de maximizar el 50% que el Betis conserva de su pase con un ingreso millonario en próximas ventanas

Mateo Flores va en buen camino para brindar una alegría económica al Betis después de no ingresar lo esperado el pasado verano con la ejecución de la obligación de compra por parte del Arouca.

En este sentido, en el periodo estival de 2025 los verdiblancos pactaron una cesión que le reportaría de manera directa a final de curso 1,4 millones de euros por el 80% del pase en el caso de que se cumplieran dos condicionantes, que el club luso no descendiera y que el centrocampista jugara un número de partidos. Lo primero se cumplió, pero lo segundo, no, por las dos lesiones importantes que le lastraron en su primer curso en la Liga Portugal.

El Betis se reservó el 50% de su pase en verano

Sin embargo, el Arouca apostó por quedárselo y negoció a la baja con el Betis para finalmente alcanzar un acuerdo con un traspaso a coste cero en el que se reservó el 50% de una futura venta, es decir la mitad del montante total de una operación más adelante.

Lo cierto es que a día de hoy hay motivos para creer en que el Betis podría recuperar el dinero que no ingresó el pasado verano o cobrar una cantidad reseñable por el creciente protagonismo de Mateo Flores en Portugal.

El técnico, Vasco Seabras, decidió que se quedara porque confiaba en sus cualidades y en la práctica le está otorgando cada vez más minutos por su condición de comodín por su capacidad para cumplir en numerosas posiciones.

Titular en el último pàrtido y con protagonismo creciente en el Arouca

No en vano, se ha desempeñado en hasta cinco puesto, las tres posibles en el centro del campo y en los dos carriles, lo que aumenta sus opciones de jugar y también su valía. De hecho, el pasado sábado fue titular por segunda vez esta campaña tras haber participado en todos los partidos del curso a excepción del jugado contra el Estrela Amadora de Joan Jordán, y lo hizo como pivote en el triunfo contra Nacional, en el que acumuló un total de 75 minutos, el máximo hasta ahora, reflejo de que ha dado el salto a un rol principal.

En total, acumula 327 minutos repartidos en 10 partidos y todo apunta a que se ha ganado un puesto en el once inicial de Seabras.

A finales de septiembre su valor de mercado ya había subido hasta 1,2 millones de euros y es probable que en la próxima revisión vuelva a hacerlo por su rendimiento en el Arouca en este curso, lo que repercute positivamente en los intereses del Betis.

Cabe recordar que antes de salir cedido al club luso, Mateo Flores fue clave en el Betis Deportivo y que llegó a sumar un total de 620 minutos repartidos en 17 partidos en el primer equipo bético.