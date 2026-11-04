Facundo Bernal, en un limbo disciplinario, podría perderse Sevilla - Betis: el mediocentro se marchará a Uruguay antes de El Gran Derbi

El mediocentro sólo ha consumido dos de los cuatro encuentros de suspensión que le cayeron por su trifulca con Lamine Yamal y está pendiente de ver qué ocurre en la ya pospuesta cita copera ante el CDA Navalcarnero y en el duelo liguero en Elche, que ahora mismo está en el aire

El mediocentro Facundo Bernal está ahora mismo atrapado en un limbo disciplinario que amenaza seriamente con dejarle fuera del que sería su estreno en El Gran Derbi, el duelo que Sevilla FC y Real Betis disputarán en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 18:30 horas del 21 de noviembre. El internacional charrúa, que se marchará el próximo lunes a su país tras ser convocado de nuevo por la selección de Uruguay, está pendiente de la posible suspensión del duelo liguero contra el Elche CF previsto inicialmente para este domingo a las 14:00 horas.

La AFE, el sindicato de futbolistas, ha solicitado formalmente que se aplace toda la jornada 12 en LaLiga EA Sports y la número 13 de LaLiga Hypermotion, después de que se conociese la fatal noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel (CD Tenerife) en la mañana del martes en la UCI del tinerfeño Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El vestuario del Elche, a través de Víctor Chust, se ha mostrado partidario de que no se juegue este fin de semana. De confirmarse, este hecho haría correr en un partido la sanción de cuatro encuentros que los comités de la RFEF impusieron a Facundo Bernal por su expulsión en el polémico Barça - Betis y terminaría de cumplir su castigo justo en el duelo con el Sevilla FC.

Es curioso, o más bien caprichoso que exista esta posibilidad de perderse El Gran Derbi, teniendo en cuenta que después de ver cómo no prosperaban ni las alegaciones al acta presentadas ante el Comité de Disciplina ni el posterior recurso al Comité de Apelación, los servicios jurídicos del Real Betis decidieron conformarse con el castigo y no solicitaron al TAD una suspensión cautelar, por temor a que una posterior sentencia negativa le hiciese ausentarse ante el Sevilla FC. Claro, que entonces quién iba a imaginarse la concatenación de tragedias que han zarandeado a la sociedad española en los últimos días.

¿Por qué Facundo Bernal podría perderse El Gran Derbi entre Sevilla FC y Real Betis?

Al ser sancionado con más de tres encuentros (le cayeron cuatro), Bernal no sólo debe cumplirlos en el trancurso de LaLiga, sino en cualquier competición nacional. El primero que se perdió fue la visita al RC Celta de Vigo del pasado 25 de octubre y el segundo fue el del pasado sábado contra el Málaga CF en La Cartuja.

En medio de ambos, el jugador del Betis debería haber causado baja para el primer compromiso de Copa del Rey, que en condiciones normales tendría que haber jugado el 28-O ante el CDA Navalcarnero en Alcalá de Henares (Madrid) y que finalmente ha sido fijado para el 12 de noviembre.

Afortunadamente para él, cabría añadir, pues en el hipótetico caso de que hubiese sido movido al mes de diciembre ya no le habría dado tiempo a saldar su castigo antes de visitar el barrio de Nervión. En principio, si todo se queda como está ahora mismo, ese choque copero contra el CDA Navalcarnero será el tercero sin jugar y la cita liguera del domingo contra el Elche sería la última en la que se ausentaría.

Evidentemente, si finalmente no se juega el encuentro en el Martínez Valero y con un parón de selecciones por medio, el cuarto lo tendría que cumplir, sí o sí, contra el Sevilla FC. El de esta noche en Dortmund ante el Borussia, en la UEFA Champions League, no entra en la cuenta.

Facundo Bernal vuelve a ser convocado por la selección de Uruguay

Aunque todavía no hay convocatoria oficial, la prensa local ha difundido en las últimas horas una prelista de 42 jugadores (inicialmente era de 50 y debe quedarse en unos 26) que el seleccionador nacional de fútbol, Diego Forlán, ha confeccionado para los choques amistosos de la 'Celeste' contra Argentina, el 13-N en el Estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires -más conocido como 'La Bombonera'-, y frente a la República Dominicana, el 18-N en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la localidad uruguaya de Maldonado. En ella está Facundo Bernal, quien salvo sorpresa mayúscula es uno de los fijos para la citación definitiva.