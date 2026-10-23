Facundo Bernal rompe su silencio tras conocer la dura sanción por su 'pique' con Lamine Yamal y hace una confesión: "Tengo que mejorar la disciplina"

El pivote uruguayo cree que todavía se encuentra "en un proceso de adaptación" a LaLiga, tras su fichaje el pasado verano desde Fluminense, y hace autocrítica después de su evitable reacción al forcejeo con la estrella culé, que le afearon compañeros como Bellerín o Deossa, así como el propio Pellegrini

"Por ahí para mejorar creo que la disciplina; en ese sentido tengo que corregir ciertos factores, que me lo están haciendo saber desde que llegué aquí al Real Betis, que es un proceso. Yo estoy en un proceso de adaptación todavía. Como punto fuerte, creo que tengo mucha confianza en mí mismo, trato de inculcarlo dentro del campo siempre, y eso creo que se hace ver por mi personalidad; trato de ser siempre positivo", confesaba esta semana Facundo Bernal a la hora de definirse en una charla con el creador de contenido de su país aunque residente en España Manu Núñez, que abandera el perfil 'Grupo Maracaná'.

El youtuber, que ha pasado unos días en la capital hispalense y quedó maravillado por el ambiente del partido ante el Feyenoord de la Champions League (como dejó reflejado en su blog), entrevistaba al centrocampista en las horas previas a esa cita, cuando ya se conocía que la roja directa que vio el sábado anterior contra el FC Barcelona por un forcejeo con el barcelonista Lamine Yamal en el que tocó a su rival dos veces cabeza con cabeza antes de que el extremo se revolcara por el suelo, fingiendo una agresión mayor, le ha acarreado cuatro partidos de sanción, que cumplirá ante RC Celta, CDA Navalcarnero (en Copa del Rey), Málaga CF y Elche CF.

Y es que no han prosperado las alegaciones del Real Betis al Comité de Apelación de la RFEF, que ratificaba el duro castigo impuesto por el de Disciplina, renunciando la entidad verdiblanca a acudir al TAD, por lo que Facundo Bernal se perderá los cuatro choques de competición nacional previos al parón de selecciones de noviembre, todos excepto la visita al Borussia Dortmund en UCL el próximo miércoles 4 de noviembre, estando disponible en LaLiga para El Gran Derbi del 21-N ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El charrúa, que parece hacer en la mini entrevista cierto propósito de enmienda, fue reprendido ya en el campo por Héctor Bellerín y Nelson Deossa tras la refriega, así como por el lateral catalán y Manuel Pellegrini en sala de prensa.

Una mirada puesta al próximo parón Fifa

Pare recuperar sensaciones antes del duelo cainita y recuperar la confianza del 'Ingeniero', aparte de la cita continental en tierras alemanas, Facundo Bernal podría ser citado de nuevo por el seleccionador uruguayo, Diego Forlán, para los dos amistosos del próximo parón Fifa (el 13-N contra la Argentina de Giovani Lo Celso y Valentín Gómez, así como posiblemente el 17-N contra la República Dominicana de Junior Firpo). Tras debutar en 2024 a las órdenes de Diego Pérez y ser llamado una vez (sin minutos) por Marcelo Bielsa, el canterano de Defensor Sporting disputó dos ratos ante Japón e India a las órdenes del otrora delantero de United, Villarreal y Atlético.

"La verdad es que no lo podía creer cuando me puse a vestir la celeste. La verdad es que no, me emocioné, la verdad... Pero sí, ojalá seguir por ese mismo camino y, nada, a disfrutar no más el momento. El míster estaba muy contento conmigo por lo que venía haciendo en el Real Betis, ya me tenía visto, me había estudiado bien y me había ayudado mucho también con charlas, pero me dijo que siga como estoy, que por eso fue que he llegado a estar en la convocatoria y que lo que hiciera en el club sería relevante para estar", sentenciaba al respecto el dorsal 6 de los heliopolitanos.