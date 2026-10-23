Unos encapuchados asaltan la vivienda de Troy Parrott en Sevilla tras el susto de Antony y el pánico vivido por Sergio Rico

Las cámaras de seguridad captaron el momento del allanamiento, aunque el delantero irlandés no fue consciente del robo hasta después de volver a su casa tras el encuentro liguero disputado el pasado sábado entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja de Sevilla

La desesperante lista no para de aumentar. Troy Parrott, futbolista del Real Betis, se llevó una desagradable sorpresa cuando regresó a su casa después del partido liguero del pasado sábado contra el FC Barcelona. Mientras el delantero irlandés jugaba en el Estadio de La Cartuja, unos ladrones estaban desvalijando los objetos de valor aprovechando que el domicilio estaba vacío. Peor aún fue el susto de su compañero Antony dos Santos, quien pasó por lo mismo con el agravamente de su hijo estaba presente, y especialmente el traumático atraco a Sergio Rico, quien fue agredido cuando se encontraba cenando junto a su mujer, sus dos pequeños y su suegra. Los tres casos han tenido lugar en el área metropolitana de Sevilla y con apenas unos días de separación entre ellos.

Asaltan la casa de Parrott mientras se disputaba el Betis - Barcelona

Según la información que ha avanzado este viernes el periódico Diario de Sevilla, la Guardia Civil se encuentra investigando unas imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad que Troy Parrott tiene instaladas en la vivienda que tiene en la urbanización de El Zaudín, en el municipio sevillano de Bormujos. En ellas se ve cómo unos encapuchados se cuelan en la tarde del pasado 17 de octubre, mientras Betis y Barça disputaban un choque de la jornada 9 en LaLiga EA Sports que arrancó a las 18:30 horas.

Por suerte, en el momento del allanamiento no había ningún familiar de Parrott en el interior de la casa y eso seguramente ha evitado que se vivieran momentos mucho más dramáticos. El futbolista de 24 años ha denunciado ante las autoridades varias pérdidas materiales que a buen seguro ascenderán a un alto valor económico; pero por el momento no han trascendido detalles más concretos de un suceso que genera bastante preocupación general debido a que llueve sobre mojado.

La indignación de Antony y el pánico en la casa de Sergio Rico

Sólo tres días antes que a Parrott le tocó a Antony pasar por ese duro trago. El miércoles 14 de octubre, mientras se disputaba el encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League entre el Real Betis y FC Porto -también con el Estadio de La Cartuja como escenario-, unos ladrones accedieron al domicilio del extremo brasileño. "Una noche que lo tenía todo para ser maravillosa terminó en indignación y frustración", denunció el '7' verdiblanco a través de sus redes sociales.

"Lo que más me indigna no es sólo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos", expresó. Luego, el técnico Manuel Pellegrini desveló que en el momento del atraco el hijo de Antony se encontraba en el interior de la vivienda. Afortunadamente, no le pasó nada, pero las horas posteriores al robo fueron incluso más duras para el futbolista. Y es que no podía parar de darle vueltas a que podría haber ocurrido algo muchísimo más grave.

En los últimos años han trascendido episodios idénticos en urbanizaciones de lujo. Lo mismo le sucedió a Sergio Ramos en su finca de Bollullos de la Mitación, durante un encuentro de la Champions 23/24 que jugaba en Lens (Francia) en su segunda etapa en el Sevilla FC; a la cantante María del Monte en Gines, con un sobrino suyo entre los detenidos; o a la diseñadora Rocío Osorno, que también se encontraba junto a su pareja e hijos en el momento que se produjo el asalto en su casa del Aljarafe el pasado 4 de septiembre. Con todo, el episodio más violento que ha trascendido es el asalto del pasado lunes 19 de octubre en Bollullos al hogar de Sergio Rico, que incluso fue golpeado y maniatado en medio de un ataque de pánico de su esposa, Alba Silva.