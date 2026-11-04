Ibrahim Maza se deja querer por el PSG, al contrario que un Ez Abde que no estará en Copa

El internacional argelino del Bayer Leverkusen, con un valor de mercado, incluso, superior al marroquí, aspira a ganar la Champions League y ser algún día candidato al Balón de Oro, objetivo que entiende más sencillo jugando "en un club tan grande" como el parisino

No juegan exactamente en la misma demarcación, pues aunque Ibrahim Maza está cayendo a las bandas últimamente con el Bayer Leverkusen, es más un mediapunta que un extremo, aunque el internacional argelino, que cumplirá 21 años este mes, adelanta en muchas quinielas a Ez Abde como candidato a ocupar en enero la plaza en el PSG que deja vacante por su grave lesión del ligamento cruzado Khvicha Kvaratskhelia. El berlinés de cuna, además, ha aprovechado una entrevista esta semana para 'venderse', todo lo contrario que lo que ocurre con el de Beni Melal.

Feliz en el Real Betis, con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que debería activar cualquier club interesado para llevárselo, tanto el agente del atacante verdiblanco, Alejandro Camaño, como el director deportivo heliopolitano, Manu Fajardo, desmintieron los contactos desde la entidad parisina, mucho más cualquier avance filtrado en unas hipotéticas negociaciones. Por el contrario, Ibrahim Maza se deja querer a corto-medio plazo por el doble campeón de la Champions League (un torneo que anhela conseguir, como la candidatura al Balón de Oro).

"Ésa es ciertamente una de mis metas, por supuesto. Y mi sueño es estar algún día entre los mejores jugadores del mundo. Hacia eso es lo que estoy trabajando", apunta en una entrevista para RTL / Sky Sports, donde deja entrever que, estando en un grande, será más fácil: "Por supuesto, sería un sueño enorme jugar algún día en un club tan grande. Creo que todos sabemos lo grande que es el PSG como club. Es uno de los mejores del mundo, junto a Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal. Jugar en un club así es algo hacia lo que no sólo yo estoy trabajando, sino también muchos otros futbolistas".

El de Beni Melal, ausencia confirmada en Alcorcón

El seleccionador nacional de Marruecos ha citado a Ez Abde para los dos compromisos ante Níger del Grupo A de la fase de clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones, que se disputará no entre diciembre y enero, como venía siendo habitual, sino el próximo verano. Así las cosas, el extremo de Beni Melal tendrá que afrontar una doble cita que, sin embargo, no le obligará a desplazarse fuera de su país natal, ya que el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas tendrá lugar en Casablanca, mientras que el martes 17-N en la misma franja, 'El Mena' ejercerá como local en el exilio, concretamente en Rabat.

Y es que el país del África Occidental no cuenta actualmente con ningún estadio homologado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) debido a que sus recintos (principalmente, el Estadio General Seyni Kountché en Niamey) no cumplen con los estándares de calidad e infraestructura internacional exigidos para partidos oficiales de selecciones masculinas absolutas. Por eso mismo, utilizó la capital ghanesa, Accra, como sede durante sus choques oficiales del anterior parón de finales de septiembre y primeros de octubre.

Por todo lo anterior, Ez Abde será una de las bajas confirmadas para Manuel Pellegrini en el duelo copero de la primera eliminatoria ante el CDA Navalcarnero, fijado el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón tras el aplazamiento obligado por el grave accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda. Como el atacante están el resto de los convocados por sus seleccionadores nacionales (Giovani Lo Celso y Valentín Gómez no van con Argentina, por ejemplo), un Facundo Bernal que debe cumplir su último partido de sanción (aunque no lo llamase Uruguay) y el tocado 'Cucho' Hernández.