Pablo Martínez, bético y olímpico en Dortmund: "El beticismo es algo muy bonito"

El piragüista sevillano, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es un reconocido aficionado del equipo verdiblanco y no ha querido perderse el encuentro de UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund. Bético desde chico lo que más le gusta es ir a La Cartuja o al Benito Villamarín en donde se siente en familia

Pablo Martínez, uno de los deportistas sevillanos más destacados a nivel olímpico, fue diploma en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no ha querido perderse el partido que el equipo verdiblanco va a disputar contra el Borussia Dortmund correspondiente a la UEFA Champions League. El piragüista es un habitual en los desplazamientos béticos, habiendo estado en Braga y en Breslavia, en donde disfruta del sentimiento del club de las trece barras.

Pablo Martínez explica a ESTADIO Deportivo que su padre fue el que le transmitió el beticismo. Una pasión que él disfrute y comparta, ya sea en La Cartuja, en el Benito Villamarín o en desplazamientos, porque se siente como un familia. El deportista está muy ilusionado con el actual Real Betis de Manuel Pellegrini y su participación en la UEFA Champions League.

Pablo Martínez desvela que a pesar de que su abuelo es gallego, su padre ya creció en Sevilla y fue el que le transmitió el beticismo. "Es algo, por supuesto, familiar, como bien tú has dicho, desde chiquitito, ¿no? Sí. Nosotros, aunque gran parte de mi familia es gallega, o sea, realmente mis cuatro abuelos son de una aldeíta en Pontevedra que se llama As Eiras, en el concello de Rosal, cerquita de la desembocadura del Río Miño. Mi abuelo paterno ya vino para aquí, para Sevilla, y mi padre ya nació aquí y se crió aquí. Él es bético, se hizo bético, y a nosotros nos ha inculcado el beticismo, pues, como bien debe ser desde chiquitito yendo al estadio, yo tengo todavía guardado todos los carnets, desde el menor de dos años hasta el de este año. Y, pues, no sé, para mí el Betis es algo muy bonito. Es verdad que el deporte, o sea, yo, como he dicho al principio de la entrevista, yo soy una apasionado del deporte, me encanta ver tenis, me encanta ver... Yo soy de los que llegan a casa y ponen Teledeporte. Y si no pongo Teledeporte, pongo un partido de snooker, que a mí por ahí me da igual, yo lo que veo es deporte".

El piragüista también detalla lo mucho que disfruta con el Real Betis. "Cuando vas al Benito Villamarín, que ahora lo tenemos en obras, vas a La Cartuja, y estás con 67.000 personas, de los cuales, pues, veinte, treinta son amigos, que siempre coincide con ellos una vez cada dos semanas o una vez cada tres días, ahora que tenemos la suerte de jugar Champions... es algo más que simplemente ver el espectáculo deportivo, sino es ver una familia que está ahí. Entonces, a mí es lo que me encanta, me hace disfrutar mucho. Y después, pues, todas las emociones que el Betis nos da. Y ahora, por lo menos, esto es muy positivo, hemos vivido años mucho más complicados, pero ahora es que da gusto jugar al equipo, a los jugadores, a la directiva, cómo tienen unas ideas tan claras, cómo trabajan... para mi gusto, que además es, bueno, mi ámbito profesional, todo lo que es la gestión deportiva y todo lo que es el entrenamiento, creo que, personalmente, se hacen las cosas muy bien. Por lo menos yo la disfruto, aunque después, bueno, sabemos que el deporte y el resultado es otro mundo".

Pablo Martínez señala que no se lo pensó dos veces cuando vio que el Real Betis iba a jugar contra el Borussia Dortmund. "Cojo unos días libres de entrenamiento y de trabajo para ir a Dortmund para disfrutar de este estadio y disfrutar de los miles de béticos que vamos a ir allí y vivir aquello, porque... porque, bueno, el beticismo es algo muy bonito".

Por último, se muestra ilusionado con el comienzo de temporada y la participación en UEFA Champions League del Real Betis. "Sí, sí, totalmente. Vamos, la verdad es que hemos tenido un inicio de temporada muy bueno. Cuando salió el calendario yo estaba en Pontevedra, preparando el campeonato del mundo. Estaba con Tano, que también es bético, y estaba también mi novia, Antía, que estábamos allí... Pues, tampoco le estábamos comiendo, tal, y digo... 'Venga, mañana es el sorteo y yo le dije... A Antia le digo, oye... si sale Dortmund u Oporto... Digo cien por cien que voy'. El Oporto yo toda la vida, que de camino a mi casa de Galicia, pasamos por el Estadio del Dragón, y recuerdo, de pequeño, preguntarle a mi padre '¿ese qué estadio es? ¡Qué grande! El Estadio del Oporto... a ver si un día jugamos'. Claro, nunca se había dado porque era difícil jugar con El Oporto. Y coincidió, pero jugábamos en casa. Y la siguiente bola coincidió, la de Dortmund, y digo, fuera, ahí que voy. Allí que vamos. Y ahora encima, el inicio que hemos hecho, o sea, todo el sorteo, hombre, tenemos grandes equipos de Champions, y sabemos, además viendo el Villarreal el año pasado, viendo, bueno, con la experiencia de también cuando jugamos hace 21 años, en fin, que la Champions es una competición, son palabras mayores, pero al final, los tres primeros partidos, nueve puntos. Ya te hace creer, te hace decir, bueno, nos quedan cinco partidos y hay que puntuar, puntuar, con puntuar, malo será que no consigamos pasar de eliminatoria, entonces sería maravilloso, o sea, a la que siga así, a la que allí vayamos, consigamos rascar algo y los partidos que nos quedan porque sería otro posible viaje".