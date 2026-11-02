El bonito gesto de Joaquín Caparrós y del Sevilla con Pepe Mel, ingresado en la UCI: "Un profesional y un luchador ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego"

Desde el club de Nervión reaccionan con empatía y cariño al ingreso hospitalario que ha sufrido el que fuera su eterno rival como futbolista y luego también como entrenador del conjunto de Heliópolis

La noticia saltó a última hora de la noche de este pasado domingo y todo el mundo del fútbol se ha volcado con Pepe Mel (63 años), quien permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de Sevilla, en estado de observación y a la espera de evolución después de sufrir un ictus ante el que no ha permanecido impasible el Sevilla FC, el que ha sido el eterno rival del madrileño tanto en su etapa de futbolista verdiblanco entre 1989 y 1993 como en sus posteriores aventuras como entrenador de los heliopolitanos, de 2011 a 2014 y de 2014 a 2016.

Joaquín Caparrós, que también lucha contra una enfermedad, manda todo su apoyo a Pepe Mel

El club nervionense le ha dedicado un sentido mensaje de apoyo a través de las redes sociales, aunque el mensaje de aliento más emotivo ha sido el del actual presidente de honor sevillista, Joaquín Caparrós, quien desde hace unos meses también se encuentra luchando contra una grave enfermedad. La rivalidad que han mantenido con todos sus equipos queda aparcada ante los motivos importantes que la vida pone en el camino de las personas.

"Querido Pepe, toda mi fuerza y mis mejores deseos para una pronta recuperación. Eres un profesional y un luchador ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego. Este partido lo vas a ganar seguro. Un abrazo muy fuerte", ha sido el mensaje que Joaquín Caparrós ha compartido a través de sus perfiles en redes sociales, sumándose al breve pero empático escrito difundido por los canales oficiales del Sevilla FC.

El mensaje institucional del Sevilla FC tras conocer la hospitalización del exbético Pepe Mel

"El Sevilla FC desea enviar un mensaje de apoyo a Pepe Mel y su familia, y le trasladamos nuestros mejores deseos para que tenga una pronta recuperación. ¡Mucho ánimo!", ha expresado en su cuenta de la red social X el club sevillista, haciend mención a la publicación que horas antes había sido compartida por la cuenta del Real Betis: "Desde el Real Betis mandamos todo el apoyo del mundo para Pepe Mel, al que le deseamos una pronta recuperación. Estamos contigo, Pepe".

José Mel Pérez (Madrid, 28/02/1963) arrancó su carrera como entrenador en el año 2000 y se estrenó en las filas del Real Murcia, aunque sólo estuvo una temporada. Luego, además, pasó por el CD Tenerife en dos etapas diferentes (01/02 y 24/25); por el Getafe CF (02/03), por el Polideportivo Ejido (2004-2006) y por el Rayo Vallecano (2006-2008). Entre sus dos mencionadas aventuras en el Real Betis tuvo una breve experiencia en la Premier League como míster del West Bromwich Albion y luego estuvo también al frente de las plantilla del RC Deportivo de La Coruña (2016-2017), la UD Las Palmas (2018-2021), el Málaga CF (22/23) y la UD Almería (23/24).

Antes de su salto a los banquillos, destacó como prolífico delantero en una carrera futbolística que le llevó por el RSD Alcalá de Henares (1982-1984), Real Madrid Castilla (1983-1987), CA Osasuna (87/88), CD Castellón (1987-1989), el Real Betis (1989-1993), el Granada CF (1993-1995), el CF Benidorm (1995/1996), el Getafe CF (1996/1997) y el antiguo Écija FC (1998/1999) y cerró el círculo regresando al RSD Alcalá para colgar las botas en la campaña 1998-1999.