Montiel, ex del Sevilla, la lía en la Bombonera y tiene que salir escoltado por la policía tras un polémico Boca Juniors - River Plate: "Una vergüenza para Argentina"

El lateral derecho fue expulsado a falta de 10 minutos para el final de un superclásico bonaerense que los franjirrojos acabaron con nueve jugadores y que perdieron por un exiguo marcador de 1-0, en un encuentro que deja a los auriazules dependiendo de sí mismos para convertirse en campeones de liga si ganan en la última jornada o si no lo hace Rosario Central

El exfutbolista del Sevilla FC Gonzalo Montiel ha sido protagonista en las últimas horas en Argentina, su país, donde le están atacando con hostilidad en redes sociales y en algunos medios de comunicación después del polémico clásico porteño que este pasado domingo disputaron Boca Juniors y River Plate, que acabó con victoria por la mínima para el equipo 'Xeneize'. Los 'Millonarios' se marcharon indignados con la labor del árbitro, que expulsó a dos de sus futbolistas con sendas rojas directas para Lucas Martínez Quarta, en el tempranero minuto 9', y para el propio 'Cachete' Montiel, en el 79'.

Las tensas imágenes de Montiel en La Bombonera y la inevitable comparación con Isaac Romero en Valencia

El campeón del Mundial de Qatar 2022, de las dos pasadas ediciones de la Copa América y de la séptima UEFA Europa League conquistada por el Sevilla FC tuvo que marcharse del terreno de juego escoltado por la policía de Buenos Aires, que le protegió con sus escudos de la lluvia de objetos que eran lanzados desde diversos sectores de las gradas de la Bombonera mientras el lateral derecho no paraba de hacer gestos con el dedo a la afición de Boca, recordándoles que ha vivido varios festejos en el estadio de su eterno rival.

"Yo he dado la vuelta aquí", repetía mientras hacía círculos en el aire con su dedo índice mientras esbozaba una sonrísa tan forzada como desafiante. Desde numerosos sectores se ha pedido una sanción ejemplar para Gonzalo Montiel por provocar incidentes. A buen seguro, el aficionado sevillista que esté leyendo estas líneas recordará que hace un par de semanas Isaac Romero fue expulsado (vio la segunda amarilla) por hacer el gesto de mandar callar al público del Ciudad de Valencia en el choque liguero contra el Levante UD.

"Hubo jugadas puntuales en las que el árbitro nos condicionó", afirmó Montiel tras el encuentro, señalando al colegiado Nicolás Ramírez por la derrota de su equipo en el duelo. El ex del Sevilla FC, donde jugó entre 2021 y 2025, se quejó de que varios jugadores de Boca Junior debieron ser amonestados y que el trencilla ignoró dos faltas en el área que pudieron haber sido penaltis para River Plate. "Creo que así es muy difícil poder ganar aquí", espetó el defensor, aunque sin eludir la autocrítica por la pobre imagen ofrecida.

Otamendi, Ponzio, Di Carlos, D'Onofrio... enorme indignación en River Plate por el arbitraje ante Boca Juniors

En la misma línea de enfado se expresó Nicolás Otamendi, capitán de River Plate, quien también criticó el nivel de Ramírez: "Hay que elegir al árbitro por la capacidad que tenga de dirigir a un superclásico. Perdió el control del partido. Te da bronca pero tenés que asumirlo", agregó el siempre expeditivo central, quien también reconoció que "River no jugó como tendría que haberlo hecho".A las protestas se sumó en rueda de prensa el entrenador Leonardo Ponzio: "En todos los acontecimientos que se dieron en el partido, vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en nuestra contra y a veces no interfiere. Es a decisión del árbitro. Yo no quiero que me den, pero tampoco que me quiten", espetó. Más duro fue el presidente, Stefano Di Carlo, que se despachó en redes sociales: "Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos". Por su parte, el exmandamás Rodolfo D'Onofrio calificó la actuación arbitral como "una vergüenza para el fútbol argentino".

Boca depende ahora de sí mismo para levantar el título en la última jornada de la liga argentina

Boca Juniors derrotó la pasada madrugada por 1-0 a River Plate, en una nueva edición del 'Superclásico' del fútbol argentino disputado en La Bombonera y correspondiente a la penúltima jornada del Torneo Clausura. El gol de Lautaro Di Lollo en el minuto 27' dio los tres puntos al 'Xeneize', que festejó el triunfo ante su público y recuperó el liderato de la clasificación anual con 60 puntos, uno más que Rosario Central, que el viernes ganó por 1-2 al Sarmiento en Junín. Ahora, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dependerá de sí mismo y alzará el título si logra vencer a Defensa y Justicia en la última jornada o repite el resultado que hagan los rosarinos.