Fernando Alonso atiza a Honda: "El problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor"

El español tuvo que abandonar en la vuelta 6 del Gran Premio de México por un problema en su propulsor. El piloto de Aston Martin ha abogado por mirar al futuro y centrarse en la próxima carrera que se disputará en Brasil aunque no es que tenga muchas expectativas

El Gran Premio de México de Fórmula 1 volvió a ser frustrante para Fernando Alonso ya que el piloto se tuvo que retirar en la vuelta 6 por un problema en su motor. El propulsor Honda no termina de despegar y está lastrando al español y a Aston Martin, si bien es cierto que Fernando Alonso ya no se muerde la lengua y no duda en criticar de manera pública a la marca japonesa.

Fernando Alonso analiza el Gran Premio de México de Fórmula 1

Fernando Alonso mostró su impotencia al tener que retirarse del Gran Premio de México. "Hoy fue un día frustrante. Sabíamos que iba a ser una carrera difícil, pero es una pena haber tenido que retirarnos tan pronto".

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin desveló que el problema de motor es el mismo que le hizo tener que detener el coche en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de México. "Volvió a aparecer el problema del MGU-K que nos hizo sufrir en la clasificación y nos vimos obligados a retirarnos. Días como el de hoy nos dan lecciones duras, pero estamos aprendiendo de ellas".

El español abogó por mirar a la próxima carrera que se disputará este mismo fin de semana en Brasil, concretamente en el mítico circuito de Interlagos. "Haremos todo lo posible para mantener la motivación y daremos el máximo de cara a la carrera de la próxima semana en Brasil".

Fernando Alonso señaló que tantos errores en el Autódromo Hermanos Rodríguez sirva de cara al futuro. "Bueno, esperemos que no sea para olvidar, sino un fin de semana para aprender".

Fernando Alonso critica con dureza a Honda

Fernando Alonso no se quedó ahí ya que también valoró el rendimiento de su Aston Martin y el del motor Honda en particular. El piloto español volvió a ser muy crítico con la marca japonesa a pesar de que en el pasado reciente dijo que confiaba en el motorista nipón.

Fernando Alonso dijo que el Aston Martin es un buen coche, pero que con el motor Honda poco más puede hacer. "El coche va muy bien, el problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor. Así que espero que hayamos aprendido la lección y que el año que viene lleguemos mejor preparados".

El piloto asturiano luego explicó que él mantiene la motivación cada días para seguir rendiendo al máximo en la Fórmula 1, pero que ahora mismo no puede mostrar su mejor nivel de conducción por culpa del motor Honda. "Lo intentaremos de nuevo, sí. Yo lo doy todo, ya sabes, cada vez, en cada vuelta que doy, cada mañana que me levanto, en cada preparación que hago, en cada... no sé, en cada comida que hago... todo está enfocado a rendir al máximo al volante, pero no puedo acumular suficientes vueltas".

Hace unas semanas, Fernando Alonso afirmó que confiaba en el motor Honda de cara a la próxima temporada. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor".

De momento, esas buenas sensaciones no han aparecido.