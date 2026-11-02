Así queda la clasificación del mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de México

Se acabó la historia en esta temporada ya que Andrea Kimi Antonelli se ha proclamado campeón del mundo, siendo el aliciente que queda en las últimas carreras el definir quien va a ser el mejor justo detrás del italiano de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha dado por finalizado el campeonato del mundo de pilotos de Fórmula 1 después de haberse proclamado campeón gracias a haber terminando en la tercera posición del Gran Premio de México. El italiano no corrió ningún riesgo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se limitó a acabar entre los nueve primeros puestos que le era más que necesario. Sin embargo, el piloto de Mercedes vio la oportunidad de terminar en el podio y adelantó hasta la tercera posición para celebrar así el título junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton, que terminaron primero y segundo respectivamente.

El gran aliciente en esta temporada se concentra ahora en saber quién va a ser el mejor detrás de Andrea Kimi Antonelli. Hay mucha igualdad por ver quién acaba en segunda posición de la clasificación general del mundial de pilotos, pero el favorito es Max Verstappen que está realizando un gran final de campaña y se está mostrando mucho más rápido que sus rivales: George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El neerlandés de Red Bull cuenta actualmente con 2 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 11 puntos sobre George Russell, mientras que Charles Leclerc se ha descolgado algo por los últimos errores que ha tenido recientemente situándose a 16 puntos lo cual no es una diferencia insalvable ni mucho menos.

Quedan cuatro carreras para que acabe el mundial 2026 de la Fórmula 1 y una carrera sin puntuar puede definir estas posiciones de honor que sí que es verdad que ya no tienen tanta importancia. También está por ver que se celebren dos de esas últimas cuatro pruebas ya que están programadas en Qatar y en Abu Dhabi, una zona inestable en el plano político por la actividad bélica que mantiene Arabia Saudí con los hutíes de Yemen. Las carreras en Brasil y Las Vegas, que son la dos próximas en el mundial de F1, se van a disputar con normalidad.

En cuanto a los pilotos españoles, poco que rascar en este mundial de Fórmula 1. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz sólo ha sido capaces de sumar 7 puntos en lo que va de temporada y difícilmente van a poder lograr más debido a lo limitados que son su Aston Martin, en el caso del asturiano, y el Williams, en el caso del madrileño. El plan de los dos pilotos españoles es hacer las mejores carreras posibles en lo que resta de campaña, pero sabiendo que el acabar entre los diez primeros es una tarea prácticamente imposible a no sr que haya una gran cantidad de abandonos ya que sus monoplazas ni tienen velocidad ni fiabilidad.

- Así queda la clasificación del mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026: