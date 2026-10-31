Frustración de Fernando Alonso y Lewis Hamilton se lleva la pole position

El piloto español se quedó fuera en la Q1 en la clasificación del Gran Premio de México debido a un fallo mecánico de su Aston Martin. El británico de Ferrari fue el más rápido y saldrá desde la primera posición en la carrera de este domingo

Fernando Alonso volvió a vivir un día para olvidar en la clasificación del Gran Premio de México que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto quedó eliminado en la Q1 por culpa de un nuevo fallo mecánico de su Aston Martin que le impidió correr en los últimos 11 minutos de dicha parte de la sesión. Una situación que hace que el español salga desde los últimos puestos de la parrilla de salida. Por otro lado, la pole position fue para Lewis Hamilton que saldrá por delante de George Russell y Charles Leclerc.

En cuanto al otro español, Carlos Sainz no fue capaz de pasar de la Q2 ya que su Williams, al igual que le pasa a Fernando Alonso con el Aston Martin, no es muy competitivo y saldrá desde la posición 16 de la parrilla de salida en la carrera de este domingo en el Gran Premio de México.

Así fue la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1

La Q1 quedó totalmente marcada por el fallo mecánico del Aston Martin de Fernando Alonso, el cual enfadó y mucho al español,. El piloto se veía con posibilidades de pasar a la Q2 con cierta comodidad, pero el objetivo se vino abajo cuando el equipo le obligó a parar el monoplaza, estando a 100 metros de los boxes, tras ver un fallo en el motor.

Por lo demás, la Q1 acabó sin sorpresas ya que quedaron eliminados, además de Fernando Alonso, Alexander Albon, Ryo Hirakawa, que sustituyó a Esteban Ocon en Haas, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Se clasificó Carlos Sainz, superando a su compañero de equipo: Alexander Albon.

La alegría a Carlos Sainz le duró poco porque se quedó fuera en la Q2 tal y como estaba previsto por las limitaciones de su Williams. La gran sorpresa fue en esta tramo que Oscar Piastri, con un McLaren, se quedó eliminado al igual que Niko Hulkenberg, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

En la Q3, la igualdad fue la nota predominante porque tres coches de tres marcas diferentes mostraron sus cartas rápido (Ferrari, Red Bull y McLaren). Charles Leclerc fue el más rápido en el primer intento de vuelta rápido, seguido por Max Verstappen y Lando Norris, mientras que los Mercedes de Russell y Antonelli no se mostraban tan veloces como en otras clasificaciones.

En la segunda tentativa de vuelta rápida, el que dio el golpe fue Lewis Hamilton que le arrebató la pole position en el Gran Premio de México a su compañero de equipo después de marcar un 1:16.5. El británico fue más rápido que George Russell, que mostró sus cartas en los últimos minutos, y que Charles Leclerc que mejoró pero se tendrá que conformar con la tercera posición.

Lewis Hamilton saldrá en la primera posición en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Max Verstappen quedó cuarto debido a que se pasó de frenada en una curva. El neerlandés saldrá quinto, por una penalización, siendo el que salga cuatro Andrea Kimi Antonelli, que se puede proclamar campeón del mundo de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de México.

- Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1