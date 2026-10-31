Fernando Alonso da la sorpresa en unos extraños primeros libres del GP de México

El piloto asturiano terminó séptimo en la primera práctica del trazado azteca. Leclerc, de Ferrari, fue el más rápido en una tanda en la que hubo un total de 10 pilotos que habitualmente no están en pista. Carlos Sainz terminó decimosexto

El mundial está prácticamente sentenciado para Kimi Antonelli pero eso no quita que la emoción de cada gran premio decaiga. Este viernes se disputaron los primeros entrenamientos libres del GP de México que se disputa en el circuito de los Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc, piloto de Ferrari fue el más rápido de la práctica de este viernes en México.

Lo más extraño de la sesión del GP de México fue la importante presencia de pilotos que habitualmente no corren como principales en sus equipos: Ayumu Iwasa sustituía a Max Verstappen, Leonardo Fornaroli a Lando Norris, Ryo Hirakawa a Esteban Ocon, Jak Crawford a Lance Stroll, Gabriele Mini a Franco Colapinto, Freddie Slater a Gabriel Bortoleto, Frederik Vesti a George Russell, Colton Herta a Valtteri Bottas, Luke Browning a Alex Albon y Nikola Tsolov a Liam Lawson.

Leclerc el más rápido en México con un Fernando Alonso que ilusiona

En la mejor de sus 31 vueltas, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 18 segundos y 128 milésimas, exactamente 699 menos Antonelli, al que le basta con acabar noveno el domingo para certificar de forma matemática la consecución del título. Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el séptimo y el decimosexto crono, a un segundo y 229 milésimas y a 1.878, respectivamente, de Leclerc; en una sesión en la que el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos.

A dos segundos y 267 milésimas. Todos ellos reservaron gomas blandas y, de tal manera, tanto el doble campeón mundial asturiano -que dio 29 vueltas-, como Sainz -ganador en México hace dos años, que dio 31 y estuvo a punto de tocarse en una de ellas con el francés Isack Hadjar (Red Bull)- y 'Checo' -que repitió 31 veces el trazado- marcaron su mejor tiempo con el neumático medio.

Los menos habituales aprovechan sus oportunidades en el GP de Estados Unidos

El argentino Franco Colapinto no participó en el primer ensayo, en el que el italiano Gabriele Mini rodó con su Alpine, con el que firmó el decimocuarto tiempo, a un segundo y ocho décimas. En un entrenamiento en el que, salvo Ferrari, todos los equipos subieron a un probador a uno de sus monoplazas, hasta elevar a diez la cifra de sustitutos. El estadounidense Jak Crawford, que rodó con el Aston Martin del canadiense Lance Stroll, tuvo que pararlo, a falta de 13 minutos, provocando un coche de seguridad virtual y finalizando su actuación antes de tiempo. Su compatriota Colton Herta lo hizo con el Cadillac del finlandés Valtteri Bottas.

Los japoneses Ayuma Iwasa y Ryo Hirakawa pilotaron el Red Bull del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen y el Haas del francés Esteban Ocon, respectivamente. Los británicos Freddie Slater y Luke Browning se subieron, de forma respectiva, al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto y al Williams del tailandés Alex Albon.

El italiano Leonardo Fornaroli giró con el McLaren del inglés Lando Norris, último campeón del mundo; y el búlgaro Nikola Tsolov lo hizo con el RB del neozelandés Liam Lawson. Después del citado Vesti, tercero en la sesión, el probador mejor situado fue el nipón Iwasa, que marcó el quinto tiempo con el coche de 'Mad Max', a 985 milésimas de Leclerc; del que se quedó, a 78 centésimas, con el cuarto tiempo, su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.