Fernando Alonso saca todo su optimismo y ensalza hasta... a Honda: "Podría terminar siendo un buen domingo en México"

El piloto asturiano confía en hacer un buen gran premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México

En plena pelea con algunos compañeros por sus palabras en Austin, pero confiado en la mejoría de Aston Martin, así afronta Fernando Alonso el Gran Premio de México que arranca esta noche -en España- en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto asturiano acabó muy atrás en el GP de los Estados Unidos, pero, según indicó, fue exclusivamente por el toque con Albon, que le condicionó toda la carrera, ya que tenía el mejor coche del año. Y en México espera dar otro paso adelante.

Por ello, pese a que ha sufrido en más de una ocasión en el circuito mexicano, esta vez llega con confianza de que puede hacer algo importante. O, al menos, pelear por los puntos, lo que para él ya lo es. "Lo intentamos. Lo intentamos cada año. Pero, como has dicho, creo que México siempre nos ha resultado complicado. Pero creo que este año llegamos con un poco más de optimismo", señala el asturiano a su llegada al país.

"Austin fue una carrera muy competitiva para nosotros y creemos que quizá el trazado de México también nos pueda venir bien para nuestro coche", indicaba el piloto asturiano para justificar tanto optimismo.

En este sentido, reconoce que Aston Martin espera que en un circuito con curvas lentas, como en el que corren este fin de semana, sus monoplazas puedan explotar mejor su potencial. De hecho, tan optimista es que también muestra su plena confianza en... Honda.

"En cuanto a la unidad de potencia, parece que vamos por el buen camino, gracias a lo que hemos aprendido en las últimas carreras. Singapur, por ejemplo, fue una mala carrera en cuanto a resultados, pero extrajimos lecciones valiosas que queremos aplicar aquí, especialmente en las curvas de baja velocidad y situaciones similares. No sé, ya veremos. Noto que hay un buen impulso, aunque sumar puntos para el equipo sigue siendo un objetivo difícil, podría terminar siendo un buen domingo en México. Así es como afronto la carrera. Ojalá el casco traiga un poco de suerte extra", afirmaba sobre un casco en el que recuerda el 'Día de Muertos', la fiesta que se celebra este fin de semana en México.

Por otro lado, también tuvo palabras para Kimi Antonelli, que se va a proclamar campeón, aunque Alonso reconoce que no ha estado muy atento a cómo se ha desarrollado la pelea en cabeza. "No he seguido muy de cerca la lucha por el campeonato porque, lamentablemente, nosotros estamos algo lejos de esa pelea. Pero no sé... Desde luego, cuando veo los resultados los domingos, parece que su rendimiento roza siempre la perfección. Nunca comete errores ni tiene malas carreras. Así que esa constancia y ese espíritu ganador han sido, probablemente, lo mejor de este año para él. Ha hecho un gran campeonato. Se proclamará campeón este fin de semana. Es un lugar increíble para coronarse campeón", señala sobre el piloto italiano.