Fernando Alonso, tras criticar a los pilotos de la zona baja, se reitera y desata la 'guerra': "Todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos en ese momento"

El piloto de Aston Martin insiste en que hay un nivel bajo entre las últimas posiciones de la parrilla tras su percance con Albon

"Creo que, cuando sales desde atrás, siempre existe ese riesgo. El nivel de los pilotos de la parte baja de la parrilla es muy bajo, como hemos visto hoy con Alex (Albon)". Esas palabras de Fernando Alonso en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos han desatado la 'guerra'.

Hay pilotos, aparte del de Williams, que se han dado por aludidos y que no han dejado de criticar al español. Sus palabras han dado juego durante la semana, han creado debate y algunos comentaristas, como Antonio Lobato, le han mandado una advertencia al oventese.

"Alonso tiene que tener cuidado porque hay límites que no deben sobrepasarse. Y, sobre todo, mantener el respeto de la gente". Yo entiendo el cabreo, pero Albon no me parece un mal piloto precisamente", indicaba el comentarista de DAZN.

El enfado de Alonso venía por el toque que le dio Alex Albon en el inicio del Gran Premio celebrado en Austin, un golpe que le arruinó su carrera. Lejos de matizar sus declaraciones o pedir disculpas, Fernando Alonso ha reiterado sus palabras a su llegada a México, donde a partir de este viernes corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alonso se reitera en sus palabras

"No sé si es exactamente 'un tercio de la parrilla', pero he visto algunos datos que mencionan a siete u ocho pilotos... No me refiero a una cifra exacta, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos en ese momento. Eso lo dice todo. Sigo pensando lo mismo, fue un error innecesario. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese instante", señala sobre Albon, quien dijo que había visto un hueco y por eso había hecho esa trazada.

Fernando Alonso va más allá y señala que lo dice porque lo viene observando toda la temporada, ya que ha tenido que luchar siempre en esa zona. "No fue solo en Austin. Lamentablemente, durante toda la temporada me ha tocado estar en esa parte de la carrera, así que, desde el coche, veo cosas ante las que no puedo hacer nada", afirma antes de matizar que no es algo nuevo, aunque no echa toda la culpa a los pilotos.

El piloto de Aston Martin no cree que sea algo nuevo

"Creo que siempre es igual. Se mantiene igual a lo largo de los años. Cuando estás en la parte trasera de la parrilla, los coches son difíciles de conducir, tienen menos agarre. Los errores ocurren con más frecuencia porque no tienes el entorno bajo control. El coche no te facilita las cosas, lo que propicia que cometas más errores. No creo que los incidentes, los toques o el caos que se genera en pista vayan a desaparecer. No van a parar", advierte el español.

Alonso cree que es algo normal cuando los equipos pequeños buscan que arriesguen y los pilotos lo hacen para tratar de ganarse un volante. Cree que es algo de difícil solución y en donde los comisarios se inhiben. "Estamos en la parte trasera de la parrilla, donde también influye la intervención de los comisarios. Aunque, por otro lado, parece que a los equipos de esos pilotos les da igual que rompan piezas en cada carrera", señala el español antes de disculpar a los comisarios: "No es su competencia -de los comisarios-, a menos que haya una situación realmente peligrosa. Al final, todo depende de la ambición que tengan esos pilotos de cara al futuro. Si quieren permanecer en la Fórmula 1 más tiempo o conseguir una oportunidad en un equipo más grande, no les importa arriesgar demasiado. Nosotros lo intentamos, lo intentamos cada año".