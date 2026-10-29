Palo a Fernando Alonso: "Si estuviese ganando, no odiaría el reglamento"

Juan Pablo Montoya, ex compañero de parrilla del piloto de Fórmula 1 de Aston Martin, apuntó en palabras para el diario Marca que el hecho de que el asturiano no esté consiguiendo sus objetivos, incentiva la crítica de este al reglamento

Fernando Alonso se mostró muy crítico en el último GP de Estados Unidos. Tras quedar fuera de los puntos, un toque con Alex Albon propició las críticas del asturiano sobre el nivel de los pilotos del último tercio de la parrilla. "Olvidó que había que girar. En la parte baja de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja ahora y se ha visto con Alex. En el coche me faltaba la mitad del fondo plano", apuntaba el piloto de Aston Martin.

A esta queja hay que añadir que a Aston Martin, a pesar de la clara mejora respecto a la pasada temporada, no le están saliendo las cosas demasiado bien, especialmente a Lance Stroll, que no ha sido capaz de sumar aún ningún punto en lo que va de Mundial de MotoGP. Precisamente de los problemas de Fernando Alonso y también de la solvencia del que va a ser casi con total seguridad campeón del mundo, Antonelli, habló el ex piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, en una entrevista con el diario Marca.

Montoya atiza a Fernando Alonso por sus quejas en la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso fueron debutantes en Fórmula 1 en 2001. A partir de ahí, las carreras de Montoya y de Fernando Alonso han tomado caminos diferentes. Con el asturiano disfrutando de la Fórmula 1 aún con Aston Martin, Juan Pablo Montoya le afeó las críticas del español al nuevo reglamento: "El gusto de los pilotos es algo que dependiente del que tenga el mejor coche, y pasa en V8, V10, V12, híbridos, turbos y aspirados.... Si Fernando estuviese ganando todas las carreras no odiaría el reglamento. Claro que le gustarían más otros coches, pero no estamos ante algo que vaya a cambiar".

También se preguntó Juan Pablo Montoya, ex piloto de equipos como Williams o McLaren, si Honda iba a ser capaz de darle a Fernando Alonso un coche más competitivo de cara a la próxima temporada: "Pero la pregunta del millón será saber si Honda dará un paso significativo para poner a Fernando [Alonso] en un lugar más competitivo".

Montoya junto a Fernando Alonso en una imagen de archivo

Esta pregunta reflexiva de Juan Pablo Montoya venía después de hacer una valoración de la progresión de Aston Martin después de montar el primer chasis cien por cien creado por Adrian Newey: "Si ves el inicio de año de Aston Martin y lo comparas con este momento, pues han dado un paso muy grande. Y algo soñado por muchos equipos. Por ejemplo, si Williams hubiera seguido un ascenso similar, pues estaría siempre en puntos con otro motor. Además, es el primer chasis que hizo de verdad Adrian Newey, porque él ha rediseñado lo que había de inicio".

Lo especial de Antoenlli, futuro campeón del Mundial de Fórmula 1

Tuvo palabras de elogio Juan Pablo Montoya hacia el italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. El colombiano valoró la capacidad de adaptarse además de recordar a una serie de ingenieros que fueron claves en las victorias de Verstappen o Hamilton: "La velocidad y cómo se adapta. Además, el trabajo que tiene detrás. Es la misma gente que compartía equipo con Hamilton y Bono es una parte fundamental de ese trabajo. Y eso lo podemos ver con Verstappen, porque en Austin estuvo sin Gianpiero Lambiase como ingeniero y vimos a un Max que no tenía el mensaje claro. Trabajó con Tom Hart, quizá algo más callado y pasivo que Lambiase y no es algo malo, pero sí es nuevo para Max. Y se desesperaba como nos ha pasado a todos. No queremos que nos hablen tranquilos, queremos que sean duros y claros en lo que necesitamos. No algo cariñoso".

Por último Montoya hizo un breve análisis sobre la Fórmula 1 actual y puntualizó especialmente con la carga aerodinámica: "Lo que hace la diferencia es la carga aerodinámica. Y hay casos todo el rato que afectan a los pilotos. Por ejemplo, Lawson nos contaba que llevó dos coches este año, y dice que se comporta mejor el Racing Bulls... pero el Red Bull es más rápido". Además recordó su etapa en Williams y Mc Laren con dos coches muy diferentes: "También me pasaba a mí. En mi carrera, el Williams se comportaba mejor, era más rápido... y el McLaren no me gustaba, pero el McLaren sí ganaba carreras. Para el piloto esa sensación viene de la velocidad, y ahora lo vemos con un Red Bull que se comporta difícil ".