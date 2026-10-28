El consejo de Antonio Lobato a Fernando Alonso tras su dura crítica a Albon: "Tiene que tener cuidado porque hay límites que no deben sobrepasarse"

El actual narrador en España de la Fórmula 1 no está de acuerdo con las palabras del piloto español que calificó a Alexander Albon, con el que tuvo un toque en el Gran Premio de Estados Unidos, como un conductor con un nivel bajo

Muy enfadado acabó Fernando Alonso el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 después de que su carrera se viera prácticamente arruinada desde el principio porque un golpe de Alexander Albon dañó el fondo plano de su Aston Martin. A pesar de ello, el piloto español acabó en el puesto 16, pero lo mejor es que mostró un ritmo bastante competitivo que le hace ser optimista de cara al futuro. Sin embargo, Fernando Alonso fue muy crítico con Alexander Albon. Unas palabras sobre las que ha opinado Antonio Lobato, narrador de la Fórmula 1 en DAZN, que le ha dado un consejo al asturiano.

La relación entre Fernando Alonso y Antonio Lobato, que era muy buena desde que el periodista comenzó a narrar la Fórmula 1 en el año 2004, ha comenzado a deteriorarse hasta el punto que actualmente el doble campeón del mundo no habla ni da entrevistas con DAZN, medio de comunicación en el que trabaja el periodista.

A pesar de ello, Antonio Lobato no ha dudado en opinar sobre las palabras que le dedicó Fernando Alonso a Alexander Albon, que fueron las siguientes: "Creo que, cuando sales desde atrás, siempre existe ese riesgo. El nivel de los pilotos de la parte baja de la parrilla es muy bajo, como hemos visto hoy con Alex".

El consejo de Antonio Lobato a Fernando Alonso

Antonio Lobato se ha mojado y ha aconsejado a Fernando Alonso, al que le ha dicho que debe mantener un poco más el respeto a otros pilotos. "Estás un poco de vuelta de todo y a veces hablas sin filtro. También tiene que tener cuidado porque hay límites que no deben sobrepasarse y sobre todo yo creo que mantener un poco el respeto a la gente".

El periodista también ha señalado que para él, Alexander Albon es un buen piloto. "Yo entiendo dentro de la vorágine y de la adrenalina y del cabreo de que te arruinen una carrera que puedas decir cosas, pero a ver, Albon no me parece un mal piloto precisamente. Dentro de lo que hay por ahí detrás no es de lo peor que hay".

Fernando Alonso se mostró muy enfadado por el toque que tuvo con Alexander Albon al comienzo de carrera ya que el piloto español vio que la posibilidad de entrar en los puntos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 era muy real. "Creo que ha sido nuestra mejor carrera en cuanto a competitividad de todo el año, de lejos. El coche ha sido muy fuerte en carrera, con buena gestión de las ruedas. Tuvimos unos daños grandes en la vuelta 1 con un incidente con Albon y pese a ello el coche seguía siendo competitivo. Creo que hoy teníamos un noveno o décimo puesto por méritos propios. Ha sido nuestra mejor carrera del año, pero la ha arruinado en ese incidente en la curva 11".

Fernando Alonso y Aston Martin se ha mostrado optimistas con las mejores del coche en las últimas carreras y confían que Honda les dé un coche más potente de cara a la próxima temporada.