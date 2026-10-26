Adrian Newey, ex jefe de equipo de Vettel o Verstappen, se rinde a Fernando Alonso: "Uno de los grandes de todos los tiempos"

El jefe de equipo de Aston Martin no dudó en alabar la figura del dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el resto de mandamases de los equipos del campeonato. Destacó la "capacidad de procesamiento"

Fernando Alonso es uno de esos pilotos de Fórmula 1 que a pesar de que han pasado ya 20 años desde su último título en la categoría reina del automovilismo, sigue contando con el respeto de toda la parrilla. Rara es la ocasión en la que Fernando Alonso no es elogiado por su pilotaje a sus, recordemos, 45 años. El último en elogiar las capacidades de un Fernando Alonso fue su jefe de equipo en Aston Martin, Adrian Newey.

El británico ha trabajado en toda su trayectoria en la Fórmula 1 con pilotos de la talla de Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel y Max Verstappen, además de desempeñar sus labores en equipos como Williams, McLaren y Red Bull antes de aterrizar en Aston Martin.

Adrian Newey elogia a Fernando Alonso

Elogió Adrian Newey la capacidad de procesamiento de Fernando Alonso en pista, es decir, el poder estar pendiente del estado del coche sin que eso merme su pilotaje. Además el británico lo colocó como uno de los grandes de todos los tiempos: "Fernando es, sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos. Y creo que, al igual que todos los grandes con los que he tenido la suerte de trabajar, probablemente una de las cosas que los distingue es precisamente la capacidad de procesamiento que les sobra".

Creyendo Adrian Newey que no se había expresado con claridad en una rueda de prensa junto al resto de jefes de equipo de la Fórmula 1, insistió en cómo Fernando Alonso tiene en el subsconciente cosas que otros tienen que pensar más conscientemente: "Lo siento, no lo estoy expresando bien. Obviamente, se necesita una cierta capacidad intelectual para pilotar el coche en primer lugar, y con los pilotos realmente grandes, da la impresión de que todo eso está en el subconsciente, dejando la mente consciente libre para procesarlo todo: comprender cómo se comportan los neumáticos, cómo se desarrolla la carrera, cómo pueden modificar su estilo de conducción para adaptarse al equilibrio del coche en ese momento concreto, etcétera, etcétera".

Alonso junto a Newey, Vettel y Hamilton

Por último Newey valoró la capacidad del asturiano de ayudar en la mejora constante de los coches que conduce: "Y Fernando, al igual que los demás grandes, entra sin duda alguna en esa categoría".

Fernando Alonso mantiene la competitividad en Aston Martin

En relación al Mundial de constructores, Fernando Alonso ha sido por el momento que ha sido capaz de sumar puntos para Aston Martin con siete. A cinco de Williams, la escudería inglesa aspira a terminar en novena posición en uno de los únicos alicientes que le restan al campeonato del mundo de Fórmula 1 tras la victoria en Estados Unidos de Antonelli.